Олујна бура затворила аутопут према Љубљани, удари вјетра до 125 km/h

Аутор:АТВ редакција
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Снажна бура ствара озбиљне проблеме у саобраћају у Словенији, посебно на подручју Приморске, гдје је због опасних удара вјетра затворен дио аутопута према Љубљани. Словеначка агенција за околиш АРСО издала је наранџасто метеоролошко упозорење, а на појединим локацијама забиљежени су удари вјетра који су достизали чак 125 километара на сат.
У понедјељак, 2. новембра 2026. године, због јаке буре затворена је Приморски аутопут између прикључака Кастелец и Козина у смјеру Љубљане.
Саобраћај је преусмјерен на паралелни регионални пут, због чега возачи који путују из правца Копра према Љубљани требају рачунати на измијењен режим вожње и могућа додатна задржавања.
Посебно снажни удари вјетра забиљежени су на подручју Славника, гдје је измјерена брзина од 125 километара на сат.
Према подацима АРСО-а, на пет метеоролошких станица измјерени су удари вјетра јачи од 90 километара на сат, што потврђује колико су временски услови озбиљни.
Наранџасто упозорење за југозападни дио Словеније остаје на снази до уторка, 3. новембра, у подневним сатима.
Метеоролози упозоравају да снажна бура може ломити гране, рушити поједина стабла и оштећивати кровове, а могући су и прекиди у снабдијевању електричном енергијом.
Проблеми су забиљежени и на Випавској брзој цести Х4, гдје је на снази други степен ограничења саобраћаја због вјетра.
Забрањен је саобраћај за камп-приколице, хладњаче и теретна возила с церадама, која су посебно осјетљива на снажне бочне ударе вјетра.
На регионалним путевима у Випавској долини ограничења се често мијењају, због чега саобраћајне службе упозоравају возаче да се придржавају сигнализације постављене уз коловоз.
То је посебно важно за професионалне возаче који превозе робу између Словеније, Италије и других европских држава.
Јака бура може представљати озбиљну опасност и за путничка возила, нарочито на отвореним дионицама пута, мостовима и излазима из тунела, гдје изненадни удари вјетра могу отежати контролу над аутомобилом.
Осим снажног вјетра, поједине дијелове Словеније захватиле су и сњежне падавине.
Према подацима метеоролога, граница снијега током недјеље спустила се на приближно 1.100 метара надморске висине, а на неким локацијама пало је око десет центиметара снијега.
Због јаког вјетра и стварања сњежних наноса није било могуће прецизно измјерити висину сњежног покривача на свим локацијама.
Током понедјељка и уторка слабе падавине очекују се углавном на југоистоку Словеније, док ће се граница снијега кретати око 1.200 метара надморске висине.
У остатку земље вријеме ће бити претежно облачно, уз повремену кишу и хладан вјетар.
У сриједу се на западу Словеније очекује постепено разведравање, док ће унутрашњост земље остати углавном облачна.
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