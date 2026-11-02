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Захваљујући доброј организацији у ХЕ Вишеград није било непредвиђених кварова

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02.11.2026 13:14

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Хидроелектрана на Дрини
Фото: АТВ

Захваљујући унапријед планираној набавци резервних дијелова и доброј организацији у ХЕ Вишеград, није било непредвиђених кварова који би захтијевали додатна средства или продужетак радова.

Неки од радова укључивали су замјену управљачких ормара на једном агрегату, што представља важан, како кажу, корак у технолошком унапређењу хидроелектране.

"На замјену управљачких ормара, на једном од агрегата. То је, могу рећи, историјски један посао, јер од саме изградње ХЕ Вишеград, од пуштања у рад 89. године, нису се вршили такви радови или та врста модернизације", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.

Како каже, ово ће значити и у будућем периоду за један поузданији и стабилнији рад, уз многа олакшања какве нове технологије и унапређење разних система доносе.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

Дарко Андрић

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