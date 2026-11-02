Захваљујући доброј организацији у ХЕ Вишеград није било непредвиђених кварова

Аутор:АТВ редакција
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Захваљујући унапријед планираној набавци резервних дијелова и доброј организацији у ХЕ Вишеград, није било непредвиђених кварова који би захтијевали додатна средства или продужетак радова.
Неки од радова укључивали су замјену управљачких ормара на једном агрегату, што представља важан, како кажу, корак у технолошком унапређењу хидроелектране.
"На замјену управљачких ормара, на једном од агрегата. То је, могу рећи, историјски један посао, јер од саме изградње ХЕ Вишеград, од пуштања у рад 89. године, нису се вршили такви радови или та врста модернизације", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Како каже, ово ће значити и у будућем периоду за један поузданији и стабилнији рад, уз многа олакшања какве нове технологије и унапређење разних система доносе.
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