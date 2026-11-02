Новосадска трагедија пред Врховним судом, предмет код судије извјестиоца

Аутор:АТВ редакција
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Предмет у случају "Надстрешница" налази се код судије извјестиоца и очекује се да након проучавања списа у најскоријем року буде изнесен на вијећање, саопштио је Врховни суд Србије.
Из Врховног суда су подсјетили да су против рјешења Апелационог суда у Новом Саду, којим је преиначена одлука Вишег суда и потврђена оптужница против 13 особа, браниоци окривљених Аните Димовски, Горана Весића и Јелене Танасковић поднијели захтјеве за заштиту законитости.
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Виши суд у Новом Саду доставио је 6. октобра Врховном суду списе који су заведени и додијељени у рад судији извјестиоцу.
Поред тога, Врховном суду су 16. октобра достављени и списи Апелационог суда у Новом Саду, па су здружени са претходним списима.
"Предмет се налази код судије известиоца и очекује се да након проучавања списа предмета у најскоријем року буде изнет на већање. Врховни суд ће након слања одлуке из суда по поднесеним захтевима за заштиту законитости бранилаца окривљених благовремено обавестити јавност", наведено је у саопштењу.
Више тужилаштво у Новом Саду је у случају "Надстрешница" подигло оптужницу против 13 особа, међу којима су и бивши министри Горан Весић и Јелена Танасковић.
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Виши суд у Новом Саду одбио је оптужнице за седам особа, док су за остале потврђене, а ово рјешење је Апелациони суд у Новом Саду преиначио и потврдио оптужницу за свих 13 особа.
На жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра 2024. године срушила се бетонска надстрешница и на лицу мјеста страдало је 14 особа, од којих троје дјеце. Тада су тешко повријеђене три особе, од којих је двоје касније подлегло повредама.
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