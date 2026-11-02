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Новосадска трагедија пред Врховним судом, предмет код судије извјестиоца

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02.11.2026 17:55

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Нови Сад, 1. новембра 2026. - У Новом Саду данас се обележава две године од пада надстрешнице, када је живот изгубило 16 особа, а грађани су кренули из више делова града ка Железничкој станици, где ће бити одржан комеморативни скуп на који су позвали студенти у блокади. Они су кренули са три локације - од Медицинског факултета, из Лиманског парка и са прилаза Дугином мосту, а многи од њих носе цвеће и свеће које ће положити у знак сећања на страдале.
Фото: Таnjug/SAŠKA DROBNJAK/ bs

Предмет у случају "Надстрешница" налази се код судије извјестиоца и очекује се да након проучавања списа у најскоријем року буде изнесен на вијећање, саопштио је Врховни суд Србије.

Из Врховног суда су подсјетили да су против рјешења Апелационог суда у Новом Саду, којим је преиначена одлука Вишег суда и потврђена оптужница против 13 особа, браниоци окривљених Аните Димовски, Горана Весића и Јелене Танасковић поднијели захтјеве за заштиту законитости.

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Виши суд у Новом Саду доставио је 6. октобра Врховном суду списе који су заведени и додијељени у рад судији извјестиоцу.

Поред тога, Врховном суду су 16. октобра достављени и списи Апелационог суда у Новом Саду, па су здружени са претходним списима.

"Предмет се налази код судије известиоца и очекује се да након проучавања списа предмета у најскоријем року буде изнет на већање. Врховни суд ће након слања одлуке из суда по поднесеним захтевима за заштиту законитости бранилаца окривљених благовремено обавестити јавност", наведено је у саопштењу.

Више тужилаштво у Новом Саду је у случају "Надстрешница" подигло оптужницу против 13 особа, међу којима су и бивши министри Горан Весић и Јелена Танасковић.

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Виши суд у Новом Саду одбио је оптужнице за седам особа, док су за остале потврђене, а ово рјешење је Апелациони суд у Новом Саду преиначио и потврдио оптужницу за свих 13 особа.

На жељезничкој станици у Новом Саду 1. новембра 2024. године срушила се бетонска надстрешница и на лицу мјеста страдало је 14 особа, од којих троје дјеце. Тада су тешко повријеђене три особе, од којих је двоје касније подлегло повредама.

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Тагови :

Нови Сад

Пад настрешнице Нови Сад

трагедија

Врховни суд Србије

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