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Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци

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02.11.2026 17:49

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Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци
Фото: Танјуг/АП

У поподневним сатима избио је пожар у пословном простору у сарајевском насељу Храсно, потврђено је за "Аваз" у Професионалној ватрогасној јединици Кантона Сарајево.

"Дојаву смо добили у 15:45 сати, а пожар је угашен око 16:25 сати. Више информација имаћемо по повратку наше екипе са мјеста догађаја", рекли су ватрогасци за Аваз.

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У Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево нису имали информације о овом пожару.

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Тагови :

пожар

ватра

Сарајево

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