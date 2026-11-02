Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци

Аутор:АТВ редакција
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У поподневним сатима избио је пожар у пословном простору у сарајевском насељу Храсно, потврђено је за "Аваз" у Професионалној ватрогасној јединици Кантона Сарајево.
"Дојаву смо добили у 15:45 сати, а пожар је угашен око 16:25 сати. Више информација имаћемо по повратку наше екипе са мјеста догађаја", рекли су ватрогасци за Аваз.
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У Оперативном центру МУП-а Кантона Сарајево нису имали информације о овом пожару.
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