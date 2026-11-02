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Младић (19) из Србије нестао на Триглаву: Пронађене ствари у снијегу

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02.11.2026 17:32

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Триглав је највиши врх Словеније и Јулијских Алпа
Фото: Simon S./Pexels

Деветнаестогодишњи младић из Србије нестао је на Триглаву, највишем врху Јулијских Алпа, саопштила је Полицијска управа Нова Горица.

Младић је нестао у суботу, 31. октобра, а спасиоци су јуче на надморској висини од 2.130 метара пронашли његове ствари особе и отиске стопала у снијегу. Потрага за несталим младићем и даље траје.

Кренуо је врло захтјевном планинарском рутом преко Племеница, а од тада му се губи траг, јавио је словеначки портал "24ур".

Словеначка полиција обавијештена је синоћ о нестанку, а у потрагу су укључени припадници Горске службе спасавања из Бовца и Мојстране.

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Из Полицијске управе Нова Горица саопштили су да због снажног вјетра и облака није могуће користити хеликоптере.

Рута преко Племеница једна је од најзахтјевнијих означених планинарских стаза на Триглаву. Пролази стрмим, изложеним дијеловима планине, а снијег, лед и снажан вјетар додатно повећавају опасност, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нестанак

нестао младић

Словенија

Триглав

Држављанин Србије

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