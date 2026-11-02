Српска војска добила важно наређење, ангажована већ двије недјеље

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Војске Србије већ двије недјеље су ангажовани на реконструкцији путног правца који повезује села Меровац, Белогош и Доњу Речицу на територији Града Прокупља, саопштено је из Министарства одбране.
Како се наводи, радове на дионици дужине шест километара изводи инжињеријска радна група из састава 310. инжињеријског батаљона Треће бригаде копнене војске у оквиру редовне обуке, у сарадњи са прокупачким јавним комуналним предузећем.
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Како је рекао командир путног одјељења старији водник прве класе Петар Илић, пут је знатно оштећен усљед дугорочног коришћења, па је санација започета 20. октобра.
"До сада смо посјекли растиње и проширили пут са лијеве и десне стране, закрпили смо ударне рупе, прокопали пропусте за одвод атмосферских вода. Насипамо пут, равнамо га и сабијамо путну постељицу. Мјештани су задовољни, лијепо су нас дочекали, срећни су. То је једини пут који међусобно повезује ова три села", објаснио је старији водник Илић.
Додао да су припадници 310. инжињеријског батаљона и прошлог мјесеца помагали грађанима када су, на иницијативу општине Бела Паланка, уредили порту манастира Успења Пресвете Богородице у атару села Вета.
Предсједник Мјесне заједнице села Белогош Владица Јовановић објаснио је да пут није сређиван већ неко вријеме, а да ту дионицу, сем из поменута три, користе и становници из још више од десет села како би могли да иду у школу, на посао и до љекара.
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"Пут вам је много значајна ставка у животу, не знам како бисмо ми презимили да ово није одрађено. Само могу да кажем: 'Велико хвала' и за војску и за општину, а посебно за јединицу која је дошла на терен са грађевинским машинама. Људи у селу немају ријечи којима би испољили радост због уређења пута, јер смо ми без њега одсјечени од остатка свијета", истакао је Јовановић.
Инжињеријске јединице Војске Србије, у складу са годишњим плановима ангажовања, такве пројекте спроводе и у другим крајевима земље.
На тај начин, осим унапређења обучености и оспособљености за реализацију инжињеријских задатака у војним операцијама, Војска Србије пружа подршку локалним заједницама и показује да је увијек у служби отаџбине и грађана Републике Србије.
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