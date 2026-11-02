Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
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Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Наима Талића (55) из Јајца на пет година затвора због разбојништва над Х.Б. из Градишке коме је, са саучесником, упао у кућу и украо 20.000 долара и ”фолскваген туран”.
Пресуда је изречена након што је Врховни суд потврдио пресуду коју је у фебруару ове године изрекао Окружни суд у Бањалуци.
”Жалба браниоца одбијена је као неоснована и у потпуности је потврђена првостепена пресуда, којом је Талић оглашен кривим и осуђен на казну од пет година затвора”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.
Разбојништво се догодило 2. априла 2025. године у Јеванђеоској улици у Градишци. У свему су учествовали Ахмед Џанановић и његов син Алмин Џанановић, који су раније осуђени на пет, односно на три године затвора.
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У пресуди се наводи да су оптужени по договору дошли до куће Х.Б. Алмин је остао у ”голфу” да ”чува стражу”, док су Ахмед и Наим Талић развалили врата и ушли у кућу.
”Ахмед, који је био маскиран качкетом и марамом, ударио је Х.Б. у главу, усљед чега је пао на под. Затим га је металном шиком ударио по нози, запријетивши да ће га убити ако устане. За то вријеме Талић је у кући пронашао торбицу у којој се налазило 20.000 америчких долара и пасош”, наводило се у оптужници.
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Талић је с торбицом сјео у ”голф” и побјегао с Алмином, док је Ахмед из куће украо два телефона и кључеве ”фолскваген турана”. Украденим возилом дошао је до улице Светозара Марковића, гдје су га чекали Талић и син. Ту су оставили ”турана” и ”голфом” побјегли. Украдено возило полиција је исту ноћ пронашла, док су осумњичени откривени и ухапшени у року од 24 сата.
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