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Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

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02.11.2026 18:00

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Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

Врховни суд Републике Српске правоснажно је осудио Наима Талића (55) из Јајца на пет година затвора због разбојништва над Х.Б. из Градишке коме је, са саучесником, упао у кућу и украо 20.000 долара и ”фолскваген туран”.

Пресуда је изречена након што је Врховни суд потврдио пресуду коју је у фебруару ове године изрекао Окружни суд у Бањалуци.

”Жалба браниоца одбијена је као неоснована и у потпуности је потврђена првостепена пресуда, којом је Талић оглашен кривим и осуђен на казну од пет година затвора”, рекла је за АТВ Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске.

Жртву оборили на под и пријетили убиством

Разбојништво се догодило 2. априла 2025. године у Јеванђеоској улици у Градишци. У свему су учествовали Ахмед Џанановић и његов син Алмин Џанановић, који су раније осуђени на пет, односно на три године затвора.

razbojnici Gradiska 2

Хроника

Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

У пресуди се наводи да су оптужени по договору дошли до куће Х.Б. Алмин је остао у ”голфу” да ”чува стражу”, док су Ахмед и Наим Талић развалили врата и ушли у кућу.

”Ахмед, који је био маскиран качкетом и марамом, ударио је Х.Б. у главу, усљед чега је пао на под. Затим га је металном шиком ударио по нози, запријетивши да ће га убити ако устане. За то вријеме Талић је у кући пронашао торбицу у којој се налазило 20.000 америчких долара и пасош”, наводило се у оптужници.

Ухапшени за 24 сата

Разбојништво Градишка

Хроника

Ухапшене три особе због бруталног разбојништва у Градишци!

Талић је с торбицом сјео у ”голф” и побјегао с Алмином, док је Ахмед из куће украо два телефона и кључеве ”фолскваген турана”. Украденим возилом дошао је до улице Светозара Марковића, гдје су га чекали Талић и син. Ту су оставили ”турана” и ”голфом” побјегли. Украдено возило полиција је исту ноћ пронашла, док су осумњичени откривени и ухапшени у року од 24 сата.

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Тагови :

Наим Талић

Разбојништво

пресуда

Врховни суд Републике Српске

Градишка

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