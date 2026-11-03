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Шефлер укида скоро 3.500 радних мјеста

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03.11.2026 09:32

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Шефлер укида скоро 3.500 радних мјеста
Фото: Pexel/Mike Bird

Њемачки произвођач аутомобилских и индустријских дијелова "Шефлер" саопштио је да ће укинути 3.460 радних мјеста у Европи, укључујући 2.660 у Њемачкој.

Компанија је навела да ће затворити пет производних локација, од којих су четири у Њемачкој, пренијела је агенција ДПА.

"Шефлер" је указао на константно неповољно окружење у аутомобилској индустрији, општи пад тржишта, јачање конкуренције и натпросјечне трошкове рада у Њемачкој.

Планирани резови, који ће бити завршени до 2028. године, обухватиће око осам одсто радне снаге компаније која је 30. септембра имала 31.957 запослених, преноси Срна.

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Очекује се да ће резови донијети око 300 милиона евра годишње уштеде од 2030. године, са једнократним трошковима од око 480 милиона евра.

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Тагови :

Њемачка

Аутомобил

отпуштање радника

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