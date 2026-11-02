Желите на планину за Нову годину: Цијене би вам могле срушити сњешка

Аутор:АТВ редакција
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Дочек Нове 2027. године на популарним планинама у Босни и Херцеговини могао би бити поприличан трошак.
Према прегледу понуда смјештаја објављеном почетком новембра, за двије ноћи потребно је издвојити од неколико стотина до више од 1.500 КМ, у зависности од дестинације, врсте смјештаја и броју гостију.
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Новогодишњи празници на планинама традиционално привлаче бројне посјетиоце, али цијене смјештаја знатно се разликују од дестинације до дестинације.
Према прегледу понуда на платформи Букинг, који је 1. новембра објавио портал "Микро Мрежа", међу скупљим дестинацијама издвајају се Јахорина и поједини смјештајни објекти на Палама, док се повољније могућности могу пронаћи на Купресу, Козари и Влашићу.
Разлике су велике чак и унутар исте дестинације, а коначна цијена зависи од категорије објекта, броја гостију и расположивости смјештаја.
Према прегледаним понудама, за двије особе које желе провести двије ноћи на Јахорини током новогодишњих празника тешко је пронаћи смјештај јефтинији од 800 КМ.
Цијене појединих апартмана и хотелских соба премашују и 1.500 КМ.
За четворочлану породицу, односно двоје одраслих и двоје дјеце, цијене доступног смјештаја углавном почињу од приближно 1.300 КМ за двије ноћи.
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Поједини познатији хотели већ су имали попуњене капацитете за новогодишњи период.
Купрес нуди нешто приступачније могућности за новогодишњи одмор.
Према прегледу понуда, двије особе тамо могу пронаћи смјештај за двије ноћи по почетној цијени од приближно 450 КМ.
То је готово упола мање од почетних цијена наведених за Јахорину.
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Ипак, цијене зависе од локације, опремљености апартмана и садржајима укљученим у понуду.
На Козари су забиљежене неке од највећих разлика у цијенама.
За четворочлану породицу поједини апартмани за двије ноћи стоје између 200 и 300 КМ, што ову дестинацију чини једном од повољнијих међу прегледаним понудама.
Са друге стране, боравак у одређеним хотелима и боље опремљеним смјештајним објектима може премашити 1.300 КМ за исти број ноћења.
На Влашићу се смјештај за двије особе и двије ноћи током новогодишњих празника, према објављеном прегледу, могао пронаћи по цијени од приближно 400 КМ.
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За четворочлану породицу почетне цијене износиле су око 650 КМ.
На коначну цијену утичу опремљеност смјештаја, његова локација те удаљеност од скијашких стаза.
На Бјелашници се цијене смјештаја за двије особе и двије ноћи крећу од приближно 600 КМ навише, према прегледаним понудама.
Повољније могућности углавном су доступне у приватним апартманима, док су боље опремљени објекти и хотели скупљи.
На Палама се смјештај за двије особе и двије ноћи могао пронаћи већ за приближно 300 КМ.
Међутим, цијене појединих понуда за четворочлану породицу достизале су између 1.400 и 1.500 КМ.
Разлике произлазе из капацитета, категорије и расположивости објеката током празничног периода.
Наведене цијене темеље се на понудама прегледаним почетком новембра 2026. године и могу се промијенити у зависности од потражње и броју преосталих слободних смјештајних јединица.
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Важно је провјерити и минималан број ноћења који поједини објекти захтијевају током новогодишњих празника.
Такође, прије резервације треба провјерити јесу ли у цијену укључени боравишна такса, прехрана и додатни садржаји.
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