Трагедија у БиХ: Младић није дошао на посао, убрзо пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Антонио Сучић, младић из Нове Биле рођен 2004. године, преминуо је 2. новембра 2026. године у 22. години живота.
Према незваничним информацијама, младић се јутрос није појавио на радном мјесту, након чега је убрзо пронађено његово тијело.
Околности смрти за сада нису познате, а званичне информације очекују се након што се огласе надлежне институције.
Посљедњи испраћај и покоп биће обављени у уторак, 3. новембра, у 14 сати на гробљу Прахуље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
7 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму