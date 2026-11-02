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Трагедија у БиХ: Младић није дошао на посао, убрзо пронађен мртав

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02.11.2026 19:19

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Антонио Сучић, младић из Нове Биле рођен 2004. године, преминуо је 2. новембра 2026. године у 22. години живота.

Према незваничним информацијама, младић се јутрос није појавио на радном мјесту, након чега је убрзо пронађено његово тијело.

Околности смрти за сада нису познате, а званичне информације очекују се након што се огласе надлежне институције.

Посљедњи испраћај и покоп биће обављени у уторак, 3. новембра, у 14 сати на гробљу Прахуље.

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Тагови :

трагедија

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