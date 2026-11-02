Посљедњи опраштај од трагично настрадалих у хеликоптерској несрећи

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Операција Алтеа, под окриљем ЕУФОР-а, на Тузланском аеродрому опростила се од трагично настрадалих у хеликоптерској несрећи, која се догодила у близини Брчког 29. октобра
Најмлађа међу настрадалима била је наредница Лаура Прокаћи, двадесетчетворогодишња студенткиња медицине.
"Наредник прве класе Симоне Руђа, наредник прве класе Клаудио Маркези, поручник Франко Адријано Зекило и наредница Лаура Прокаћи данас напуштају БиХ и враћају се у Италију у пратњи својих породица", Ђампало Л'амато, шеф Службе за односе с јавношћу ЕУФОР-а.
Породице су у БиХ стигле дан након несреће, у петак, државним летом. Иако су биле на аеродрому, жеља им је била да не излазе пред медије.
"И били су уз своје најмилије. Имали су пуну подршку италијанског Министарства одбране, италијанског контингента који дјелује у саставу ЕУФОР-а, као и цијеле заједнице ЕУФОР-а током овог тешког периода", рекао је шеф Службе за односе с јавношћу ЕУФОР-а.
Заједно са породицама, у петак је у БиХ боравио и министар одбране Италије Гвидо Крозето. Данас су испраћају присуствовале делегације Генералштаба Италије, Оружаних снага БиХ и ЕУФОР-а, као и шеф Делегације ЕУ Луиђи Сорека.
"Дошли су овдје као дио међународне мисије посвећене миру и безбједности, а иза себе остављају колеге из цијеле мисије, који ће их памтити по професионализму и преданости служби", рекао је Л'амато.
До хеликоптерске несреће дошло је у четвртак, под још увијек неразјашњеним околностима. У летјелици која се срушила у близини Брчког, поред настрадалих, налазило се још једанаест особа. Двије су теже, а девет лакше повријеђено. Збрињавају се у болницама у Брчком и Тузли.
Ово је једна од највећих трагедија које су погодиле ЕУФОР и мисију Алтеа. Посљедња слична трагедија догодила се прије 18 година, 2008. године, када су у паду хеликоптера такође страдала четири припадника мисије – двојица из Шпаније и двојица из Њемачке.
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