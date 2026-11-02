САД, Русија и Кина сагласне: ОХР-у истекло вријеме, треба да буде затворен

Аутор:Марко Гаврић
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Аргументи и моћ заговорника опстанка ОХР-а све су слабији, оцјена је аналитичара. Страни интервенционизам у БиХ је 2021. године изашао из успостављеног правног оквира и срушио га, став је Драгана Дакића. Русија, Кина, али сада и САД, наводи Дакић, показују јединствен став да одговорност и суверенитет мора да пређу на домаће институције и лидере као једини услов за развој демократије.
"И САД и Русија и Кина су за нешто што се зове суверенизација играча, односно домаћих лидера у БиХ, а ови други који заговарају останак ОХР-а, као што је Велика Британија која је дала снажну политичку подршку ОХР-у као и државе ЕУ и ЕУ уопште заправо представљају рефлексије једног минулог времена, то се назива прошли глобални конституционализам", рекао је Драган Дакић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске за међународно право.
Већина глобалне заједнице подржава став да одлучивање у БиХ мора да буде у рукама легитимно изабраних домаћих представника, а не нелегалних страних канцеларија, оцјена је и Марка Ромића. Подсјећа и да је Европска унија кроз својих 14 приоритета захтијевала гашење ОХР-а.
Република Српска
"Три највеће силе поручиле да је ОХР-у истекло вријеме"
"Сасвим је лицемјерно говорити да ЕУ са једне стране подржава ОХР, кад су сами у својим приоритетима инсистирали на томе да несагласно је са европским путем да БиХ има нешто што се зове ОХР", рекао је Марко Ромић, генерални секретар Предсједника Републике Српске,
Сједница Савјета безбједности представља једну од кључних прекретница и пут куда и како треба да се развија БиХ постављена на своје унутрашње темеље, порука је Милоша Шолаје.
"Сједињене Државе нису одустале од свог става да се више неће мијешати у унутрашњу изградњу држава, да ће то препустити локалним институцијама и тако су наступили, као што се исто тако претпостављало да ће Русија подржати извјештај Владе Републике Српске, све се своди отприлике на заједнички став, треба високи представник да напусти ову земљу", рекао је Милош Шолаја, професор на Факултету политичких наука УНИБЛ.
Промјена администрације у Бијелој кући и интензивна дипломатска активност Републике Српске довеле су до позитивног геополитичког тренда, оцјена је Александра Павића.
"Највећа препрека затварању ОХР-а је што Француска и Велика Британија би и даље биле против тога и то је главна кочница ту, али ако дође до промјене власти у Француској и Уједињеног краљевства ту онда можда може да се очекује нека промјена у не тако далекој будућности", рекао је Александар Павић, политиколог.
Очување мира, заштита надлежности и договор домаћих представника опредијељеност је Републике Српске, кажу њени званичници. У међународним круговима све је јасније, Канцеларија високог представника је само препрека, а не чувар БиХ.
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