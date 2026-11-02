Видио сам је са другим: Муж Маријане Сајферт открио детаље

Аутор:АТВ редакција
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Побједница Великог брата Маријана Сајферт нестала је 27. априла 2022. године, а од тада су се појавиле различите информације, а Маријана још није пронађена.
Њен супруг Карло Сајферт пријавио је њен нестанак, али својевремено је за медије говорио о свему.
Он је причао о дану када је Маријана нестала, њиховом браку и породичним околностима. Маријана је у порукама написала да се плаши да ће њен супруг инсценирати њен нестанак, а Карло је недавно изјавио да јој никада није пријетио нити наудио.
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"Никада нисам пријетио супрузи нити сам јој наудио на било који начин. Моја супруга је у тим порукама 25. фебруара писала како је њу страх, како ће се њој нешто инсценирати… Два дана раније је, 23. фебруара, под утицајем алкохола ухапшена у нашем стану због насиља према мени и мојој мајци и то пред двоје малољетне дјеце. Не знам шта рећи на те поруке јер након њеног нестанка сазнајем велику количину неистина које је причала свима око себе. Након што је ухапшена, вратила се у стан, разговарали смо и молио сам је да поради на себи и проблему с алкохолом, пружио сам јој шансу, рекао сам јој да пробамо да испочетка градимо породицу. Мој услов је био да престане са пијанством. Нажалост, то се није догодило. Мјесец дана касније махала је кухињским ножем и тада сам звао супруга њене сестре који ју је успио да је смири. Њена агресија увијек је била повезана са алкохолом. Због тога се лијечила и била под терапијом, као и због депресије. Грозно је што то морам данас причати за своју супругу. Она у једној поруци каже да ја с њом више не могу. Да, рекао сам јој да више не могу", причао је Сајферт.
Маријана је и мајци писала и како мисли да је Карло и његова породица желе да је "стрпају у Врапче", а њен супруг је и то коментарисао.
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"Ја никога не могу да стрпам у Врапче, али сам јој рекао да ћу сваки пут звати полицију кад се догоди такав насилан инцидент јер једноставно не знам шта да урадим. Имам смањене покрете и функцију десне руке, испод било којег моралног стајалишта ми је да се с неким физички обрачунавам, а камо ли са супругом", рекао је и додао да је пет дана прије њеног нестанка супрузи рекао да жели да се разведе, преноси "Курир".
"Ноћ раније њени нећаци су били код нас да преспавају, требало је да дођу кући у 21 сат, али дошла је ујутро у 7 сати, пијана. Слала је поруке колегиници да је с једним младићем провела цијелу ноћ. С обзиром на то да је то била превара већ по не знам који пут, рекао сам јој да то више нећу да трпим. Понудио сам да у стану остане колико јој треба док се не снађе, али да треба да буде свјесна да је то крај наше везе", рекао је и додао да је она тада рекла да се њој не вјерује.
"И ја јој у том тренутку више нисам вјеровао, нисам имао ниједан разлог. Тог 22. априла кад су њени родитељи дошли по нећака, сина од сестре Маје, рекао сам им да је моја одлука да ћемо се развести и питао их хоће ли да разговарају са Маријаном. Они су рекли да немају ништа да јој кажу и отишли су за Книн. То да су је видјели два дана прије нестанка у нашем стану је лаж", рекао је Сајферт.
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Карло је испричао да је након тога, па до нестанка, код куће боравила по два сата.
"Остало је била или на послу или у кафићу покрај или ко зна гдје. Морам да кажем да у тих пет дана нисмо имали никаквих свађа ни сукоба. Знала је да ми пошаље поруку: 'Молим те, купи хљеб...' Није било с њене стране агресије ни свађа", рекао је.
Описао је и како је изгледао тај кобни 27. април када је нестала.
Карло је казао да је ујутро отишла на посао, да му се јавила око 15 сати када је рекла да ће касније доћи са посла јер јој је дошла контрола. Након тога му је поруком јавила да иде на кафу. Карло је око 18 сати и 40 минута отишао по храну за њиховог сина и назвао је и питао да ли жели да дође по њу јер је падала киша.
"Одговорила је да не треба, да је с колегиницом. Отишао сам у продавницу, а поред ње се налази кафић у којем је сједила с једним младићем. Кад сам дошао кући послије 7 сати, назвао сам је и рекао да јој је супер та колегиница. Одговорила ми је да сам ја прави фрајер да би ушао у локал. Након тога послао сам јој поруку: 'Молим те, опрости, наравно да можеш да будеш на кафи с ким желиш. Опрости на реакцији'. У 2 сата и нешто ситно у ноћи долази ми порука од ње: 'Хвала ти'. Назвао сам је и рекао да не знам шта то значи, али сам је упитао да ли мисли да дође више кући. На то је она рекла да не зна шта ја од ње хоћу, да ме нема кад јој требам… Одговорио сам јој: Ја сам дома с дјецом, а гдје си ти? Почела је да плаче и тако је разговор завршио", испричао је њин супруг и додао да је кући дошла око 3.20 ујутро и да се изненадила што је он био будан и чекао је.
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"Наравно да нисам могао да спавам с обзиром на све посљедњих неколико дана. Она није дјеловала пијана, рекао сам то и полицији. Она је била сувисла, разговјетна, није тетурала. Здраворазумски, ако је све вријеме пила, она је требало да буде пијана. Међутим, није тако дјеловала. Полиција ми је такође након прегледавања снимака надзорних камера, које су је снимиле у ноћи нестанка, рекла да она не тетура, не застајкује, не дјелује пијано", рекао је и препричао разговор који се одвио ту ноћ и трајао око 15 минута.
"Рекао сам јој: Шта радиш? Гдје си ти? Дјеловала је збуњено што ме нашла у ходнику. Рекао сам јој да уђе у кухињу, да разговарамо. Причали смо 15 минута и тема је увијек иста: Зашто то радиш, зашто ниси код куће цијели дан? Имаш двоје дјеце којој си потребна. Она је понављала да је незадовољна послом, да нема породицу, да су је сви напустили… Рекао сам јој да ће моју подршку имати и даље без обзира на то што ћемо се растати. На то је рекла да мора да оде да прошета", казао је и додао да није било повишених тонова те додао да њен излазак на шетњу овако касно није био чудан јер је и иначе знала да шета ноћи због несанице.
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Осврнуо се и на натписе како је своју изјаву коју је дао полицији мијењао три пута те рекао да је дао само једну изјаву. Коментарисао је и своје задовољство полицијском потрагом.
"Њена породица није задовољна ничим, а четири године нису мрднули малим прстом да јој помогну на било који начин. Морам да вјерујем да је полиција направила максимално што је могла. Тражио сам да видим снимке надзорних камера, али су ми одговорили да ми то не могу омогућити док истрага траје. Волио бих видјети посљедњи снимак своје супруге, ако је посљедњи", рекао је и додао да не зна шта би могао да уради нешто другачије у њиховом односу.
Осим тога, коментарисао је и свој однос с Маријанином породицом и рекао да је против Маријанине сестре Маје поднио кривичну пријаву због клевете након њених изјава у медијима.
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