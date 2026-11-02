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Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок

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02.11.2026 18:38

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Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок
Фото: Envato/scalatore1959

На фарми код Марибора инспектори су открили најмање 12 угинулих крава, а сумња се да је узрок угинућа недостатак хране и воде.

Угинуле животиње пронашли су инспектори Управе за безбједност хране у Словенији на фарми у Згорњој Воличини, преноси РТВ Словенија.

Ветеринарска клиника открила је неправилан третман животиња током редовног годишњег прегледа пољопривредног газдинства, а потом је ванредно прегледано газдинство и пронађено је неколико угинулих крава у штали и околини.

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Ветеринарска инспекција наложила је уклањање лешева и форензички преглед, којим ће прецизније бити утврђени вријеме и узрок смрти.

Према наводима инспекције, остале животиње не показују знаке запуштености и за сада остају на фарми.

(СРНА)

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Тагови :

крава

фарма

Словенија

страдале животиње

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