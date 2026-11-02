Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок

Аутор:АТВ редакција
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На фарми код Марибора инспектори су открили најмање 12 угинулих крава, а сумња се да је узрок угинућа недостатак хране и воде.
Угинуле животиње пронашли су инспектори Управе за безбједност хране у Словенији на фарми у Згорњој Воличини, преноси РТВ Словенија.
Ветеринарска клиника открила је неправилан третман животиња током редовног годишњег прегледа пољопривредног газдинства, а потом је ванредно прегледано газдинство и пронађено је неколико угинулих крава у штали и околини.
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Ветеринарска инспекција наложила је уклањање лешева и форензички преглед, којим ће прецизније бити утврђени вријеме и узрок смрти.
Према наводима инспекције, остале животиње не показују знаке запуштености и за сада остају на фарми.
(СРНА)
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