Инспекција упала на фарму: Страдају животиње, познат и узрок

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На фарми код Марибора инспектори су открили најмање 12 угинулих крава, а сумња се да је узрок угинућа недостатак хране и воде.

Угинуле животиње пронашли су инспектори Управе за безбједност хране у Словенији на фарми у Згорњој Воличини, преноси РТВ Словенија. Ветеринарска клиника открила је неправилан третман животиња током редовног годишњег прегледа пољопривредног газдинства, а потом је ванредно прегледано газдинство и пронађено је неколико угинулих крава у штали и околини. Свијет Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује Ветеринарска инспекција наложила је уклањање лешева и форензички преглед, којим ће прецизније бити утврђени вријеме и узрок смрти. Према наводима инспекције, остале животиње не показују знаке запуштености и за сада остају на фарми. (СРНА)

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