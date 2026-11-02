Након позива на протесте у Хрватској огласио се Пленковић

Аутор:АТВ редакција
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Економски и социјални стандард грађана и утицај глобалне енергетске кризе на привреду основни су узроци протеста посљедњих седмица у Европи, у које се су онда многи укрцали са својим посебним интересима, рекао је хрватски премијер Андреј Пленковић у Стразбуру.
"Иако су узроци различити од земље до земље основни су економски и социјални стандард грађана, утицај глобалне енергетске кризе на нашу привреду, а у те протести се онда укрцавају многи са својим посебним интересима што је, рецимо, био случај баш овде у Француској и још увијек јесте", рекао је Пленковић у изјави новинарима након што је учествовао на Свјетском форуму за демократију у организацији Савјета Европе.
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Рекао је да је управо зато у свом говору учесницима форума споменуо активности своје владе на стварању безбједносне мреже за грађане и привреду, смањивањем раста цијена енергената, преноси Хина.
Хрватском се шири позив на протесте које је путем друштвених мрежа покренула грађанска иницијативе "Вријеме за промјене", уз отворен позив грађанима из више хрватских градова.
Протест под називом "Глас промјене" најављен је за 21. новембар у 10 сати, а план је да се грађани у исто вријеме окупе у што већем броју у што више градова.
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"Цијела Хрватска, један глас. Зашто чекати промјене ако их можемо почети стварати заједно?", поручују путем објава на друштвеним мрежама.
На протесте су позвани грађани Загреба, Сплита, Ријеке, Пуле, Осијека, Задра, Вараждина, Дубровника, Славонског Брода, Сиска, Карловца, Шибеника, Вуковара...
У објавама истичу да не припадају ни лијевом ни десном политичком спектру него да је ријеч о грађанима који заједнички желе постићи промјене.
"Нисмо ни лијеви ни десни него смо грађани који желе промјене. Желимо јасно нагласити да наша иницијатива није повезана ни с једном политичком странком нити политичком опцијом. Наш протест је грађански, а циљ су нам борба против корупције, транспарентност, одговорност институција и боља будућност за све нас и нашу дјецу", стоји у једној од објава које су подијелили на Инстаграму.
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Наводе да корупција, двоструки критеријуми и изостанак одговорности не смију постати нешто на шта ће се једноставно навикнути, пренио је хрватски портал "Директно".
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