Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује

Аутор:АТВ редакција
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Црвени аларм проглашен је у седам грчких региона, због циклона "Агнета", који са собом доноси јаку кишу и олујно невријеме, те појачан ризик од поплава, саопштено је из Секретаријата за цивилну заштиту.
Грчки портал "Екатимерини" пише да црвени аларм покрива Јонска острва, Епирус, западну, централну и источну Македонију, Тракију, сјевер Егејског мора и Додеканез.
Национална Метеоролошка служба упозорила је на јаку кишу и олују праћену ледом.
На острву Самос ватрогасне службе помагале су путницима чији је аутобус због клизишта остао блокиран на путу.
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На Родосу су ватрогасци спасили четири особе из аутомобила блокираног у бујичној поплави.
Лоши временски услови предвиђају се и сутра, углавном на западу и сјеверу Грчке, те на истоку Егејског мора.
(СРНА)
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