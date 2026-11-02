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Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује

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02.11.2026 18:26

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Долази јака киша и невријеме: Упаљен црвени аларм због олује
Фото: Envato/OaklandImages

Црвени аларм проглашен је у седам грчких региона, због циклона "Агнета", који са собом доноси јаку кишу и олујно невријеме, те појачан ризик од поплава, саопштено је из Секретаријата за цивилну заштиту.

Грчки портал "Екатимерини" пише да црвени аларм покрива Јонска острва, Епирус, западну, централну и источну Македонију, Тракију, сјевер Егејског мора и Додеканез.

Национална Метеоролошка служба упозорила је на јаку кишу и олују праћену ледом.

На острву Самос ватрогасне службе помагале су путницима чији је аутобус због клизишта остао блокиран на путу.

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На Родосу су ватрогасци спасили четири особе из аутомобила блокираног у бујичној поплави.

Лоши временски услови предвиђају се и сутра, углавном на западу и сјеверу Грчке, те на истоку Егејског мора.

(СРНА)

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Тагови :

Олуја

невријеме

Грчка

црвени метеоаларм

Киша

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