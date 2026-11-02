Студенти у Француској позивају на "црни дан"

Аутор:АТВ редакција
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Национална унија студената Француске (УНЕФ) позвала је на протесте и блокаде универзитета 3. и 5. новембра, уз организовање студентских скупова и блокада универзитета, као и масовне протесте на улицама.
"Влада не жели да нас саслуша? 3. новембра организујмо 'црни дан' на универзитетима: учествујте на студентским скуповима и блокирајте факултете. 5. новембра изађимо масовно на улице", навела је та организација у објави на платформи Искс, преноси телевизија БФМ.
Истовремено, кабинет француског премијера Себастијана Лекорнија саопштио је да је почетак школске године протекао добро, упркос позивима на протесте и да је у јутарњим сатима било блокирано свега један одсто средњих школа.
Лекорни је изразио спремност да се наредне недјеље поново састане са представницима средњошколаца, навели су из његовог кабинета за телевизију БФМ.
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У Марсеју је јутрос било блокирано седам од око 75 средњих школа, а ученици су навели да су наставили протесте јер одговори које су добили од власти не испуњавају њихове захтјеве.
Према подацима француског Министарства просвјете, до 9.30 часова блокирана је 41 средња школа, односно око један одсто укупног броја, док у три четвртине француских департмана нису забиљежени било какви поремећаји.
Протести средњошколаца и студената у Француској почели су средином септембра због недостатка наставног особља, лоших услова у школама и незадовољства стањем у образовном систему.
Међу главним захтјевима демонстраната су већа улагања у образовање, запошљавање наставника, смањење броја ученика у одјељењима и реформа система за упис на факултете.
Протести су се проширили на више градова, а студентске организације оцјењују да најављене мјере владе не испуњавају њихове захтјеве.
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