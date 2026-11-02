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Мерц у паници: Морамо брже реаговати

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02.11.2026 18:10

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Фото: Тanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Њемачка и Европа морају брзо да реагују како би развиле сопствене капацитете вјештачке интелигенције и заштитиле свој дигитални суверенитет у ери коју мијења нова технологија, рекао је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

Њемачка и Европа морају брзо да реагују како би развиле сопствене капацитете вјештачке интелигенције и заштитиле свој дигитални суверенитет у ери коју мијења нова технологија, рекао је њемачки канцелар Фридрих Мерц.

Мерц је у обраћању на конференцији о вјештачкој интелигенцији у Берлину истакао да државе ризикују да предају контролу спољним провајдерима пошто је нова технологија све више укључена у економију.

"То је разлог због којег морамо, по сваку цијену, избјећи да постанемо у потпуности зависни од трећих страна када је у питању развој и употреба ове технологије. То је разлог због којег је питање дигиталног суверенитета у контексту вјештачке интелигенције постало егзистенцијално", нагласио је Мерц.

Према његовим ријечима, главни циљ је да буду у могућности да независно производе технологију и руководе њоме кроз цјелокупан ланац вриједности, од уређаја до програма.

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Мерц је по доласку на власт прошле године формирао министарство за дигитализацију и модернизацију, а његова администрација поручила је да ће појачати напоре како би ухватила корак за европским привредама које се крећу брже на путу дигитализације, попут Холандије и Данске, пише Срна.

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Тагови :

Фридрих Мерц

Њемачка

Европа

Вјештачка интелигенција

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