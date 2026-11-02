Плата до 4.600 евра: Европска земља тражи раднике у чак 20 занимања

Аутор:АТВ редакција
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Луксембург, једна од најбогатијих држава Европске уније, суочава се с недостатком квалификованих радника.
Послодавци траже запосленике у 20 дефицитарних занимања, а за запошљавање стручњака из земаља изван ЕУ предвиђени су поједностављени поступци.
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Упркос високим примањима, послодавци у Луксембургу све теже проналазе одговарајуће запосленике, посебно у здравству, информационим технологијама, финансијама и индустрији.
Према подацима Еуростата за 2024. годину, просјечна годишња бруто плата у Луксембургу износила је приближно 83.000 евра, односно око 6.917 евра бруто мјесечно, када се примања прилагоде раду с пуним радним временом.
Тиме је Луксембург заузео прво мјесто међу чланицама Европске уније, испред Данске и Ирске.
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Процијењена мјесечна нето примања могу износити око 4.600 евра, али стварни износ зависи од занимања, радног искуства, пореског статуса и други околности.
Луксембуршка агенција за запошљавање АДЕМ објавила је попис 20 дефицитарних занимања за 2026. годину, за која послодавци могу користити поједностављени и убрзани поступак запошљавања радника из земаља изван Европске уније.
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Попис обухвата занимања из финансијског и правног сектора, здравства, социјалне заштите, информационих технологија, грађевинарства, индустрије те истраживања и развоја, пише "Ослобођење".
У финансијском сектору посебно су тражени стручњаци за процјену кредитних ризика, банкарски савјетници, финансијски аналитичари те стручњаци за рачуноводство, ревизију и правно савјетовање.
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Међу дефицитарним занимањима налазе се и бројни послови из подручја информационих технологија.
Послодавци траже програмере, стручњаке за развој софтвера, администраторе компјутерских система и мрежа те стручњаке за техничку подршку.
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Недостатак запосленика изражен је и у здравству те социјалној заштити. Потребне су медицинске сестре и техничари, његоватељи, социјални радници те стручњаци за рад с дјецом и особама којима је потребна додатна подршка.
На попису су и одгајатељи те стручњаци за рани и предшколски одгој.
Могућности запошљавања постоје и у грађевинарству, индустрији и обртничким дјелатностима.
Међу траженим занимањима су кровопокривачи, аутолимари, индустријски механичари и стручњаци за одржавање индустријске опреме.
Послодавци траже и стручњаке за управљање квалитетом у индустрији те инжењере који раде на индустријском истраживању и развоју.
Ријеч је о занимањима за која на домаћем тржишту рада нема довољно одговарајућих кандидата.
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