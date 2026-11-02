Познато када Ђоковић стартује у Паризу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Наступ на мастерсу у Паризу српски тенисер Новак Ђоковић започеће у уторак.
Његов дуел против Монегашанина Валентана Вашероа трећи је по реду на централном терену.
Програм креће у 11 часова, сусретом Риндеркнеша и Серундола, потом слиједи дуел Давидовича Фокине и Куамеа, а онда Ђоковића и Вашероа.
То значи да Новак на терен не би требало да изађе прије 14 или 15 часова.
Побједник овог меча ће у другом колу играти против Аустралијанца Ринкија Хиџикате.
Вашеро је јуче освојио турнир у Базелу, гдје је Ђоковић елиминисан у осмини финала од Јана Ленарда Штруфа. Новак је у Паризу освојио седам титула, а у претходне двије сезоне није играо.
(Б92)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму