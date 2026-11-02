Logo

Познато када Ђоковић стартује у Паризу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 18:19

Коментари:

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Наступ на мастерсу у Паризу српски тенисер Новак Ђоковић започеће у уторак.

Његов дуел против Монегашанина Валентана Вашероа трећи је по реду на централном терену.

Програм креће у 11 часова, сусретом Риндеркнеша и Серундола, потом слиједи дуел Давидовича Фокине и Куамеа, а онда Ђоковића и Вашероа.

То значи да Новак на терен не би требало да изађе прије 14 или 15 часова.

Побједник овог меча ће у другом колу играти против Аустралијанца Ринкија Хиџикате.

Вашеро је јуче освојио турнир у Базелу, гдје је Ђоковић елиминисан у осмини финала од Јана Ленарда Штруфа. Новак је у Паризу освојио седам титула, а у претходне двије сезоне није играо.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенисер

тенис

Коментари (0)

Више из рубрике

Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

Тенис

Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

12 ч

0
Шпанац Карлос Алкараз враћа лоптицу Аустралијанцу Алексу де Минору током финала у појединачној конкуренцији на АТП тениском турниру „Vienna Open” у Бечу, у Аустрији, у недјељу, 1. новембра 2026. године.

Тенис

Алкаразу титула у Бечу

1 д

0
Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић

Тенис

Сјајна Теа Ковачевић (16) без изгубљеног сета освојила турнир у Бразилу за тенисерке до 18 година

1 д

1
Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.

Тенис

Карлос Алкараз учинио велику услугу Новаку Ђоковићу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима