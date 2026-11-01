Алкаразу титула у Бечу

Аутор:АТВ редакција
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Шпански тенисер Карлос Алкараз освојио је титулу на АТП турниру у Бечу, пошто је данас у финалу побиједио Аустралијанца Алекса де Минора резултатом 6:1, 6:4.
Меч је трајао сат и 29 минута. Алкараз је трећи тенисер свијета, док је Де Минор 10. на АТП листи.
Шпански тенисер је у првом сету направио три брејка, док је у другом сету једном одузео сервис противнику за побједу и четврту титулу ове сезоне, а укупно 28. у каријери.
Алкараз је тријумфом на турниру у Аустрији зарадио 523.305 евра и 500 бодова за АТП листу.
Де Минору је за учешће у финалу припало 281.540 евра и 330 бодова, преноси Срна.
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