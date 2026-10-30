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Спектакл у Бечу: Алкарас на Медведева!

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30.10.2026 17:36

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Шпанац Карлос Алкарас слави након побједе у финалу мушког сингла против Чеха Јиржија Лехечке на тениском турниру „Japan Open“ у Токију, у уторак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

Карлос Алкарас пласирао се у полуфинале АТП турнира у Бечу, гдје га очекује дуел са Данилом Медведевим за мјесто у финалу.

Шпански тенисер је у четвртфиналу савладао Американца Томија Пола резултатом 2:0 у сетовима, односно 6:4, 7:6, након нешто мање од два сата игре.

Медведев је нешто раније обезбиједио пласман међу четири најбоља, пошто је са 2:0 у сетовима био бољи од Адријана Манарина.

Алкарас је против Пола уписао пет асова и направио једини брејк на мечу. До предности је стигао у седмом гему првог сета, када је одузео сервис противнику, а затим потврдио брејк и повео са 5:3. Први сет освојио је резултатом 6:4.

У другом сету виђена је знатно изједначенија борба. Ниједан тенисер није успио да направи брејк, па је одлука пала у тај-брејку.

Пол је претходно успио да спаси три брејк-лопте, али у одлучујућем дијелу сета није имао рјешење за игру шпанског тенисера. Алкарас је направио два узастопна мини-брејка и тако преломио меч у своју корист.

Други тенисер свијета сада се окреће полуфиналном дуелу са Медведевим, који обећава врхунски тенис и борбу за финале бечког турнира.

(Б92)

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Тагови :

Карлос Алкараз

Беч

тенис

турнир

Данил Медведев

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