Спектакл у Бечу: Алкарас на Медведева!

Аутор:АТВ редакција
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Карлос Алкарас пласирао се у полуфинале АТП турнира у Бечу, гдје га очекује дуел са Данилом Медведевим за мјесто у финалу.
Шпански тенисер је у четвртфиналу савладао Американца Томија Пола резултатом 2:0 у сетовима, односно 6:4, 7:6, након нешто мање од два сата игре.
Медведев је нешто раније обезбиједио пласман међу четири најбоља, пошто је са 2:0 у сетовима био бољи од Адријана Манарина.
Алкарас је против Пола уписао пет асова и направио једини брејк на мечу. До предности је стигао у седмом гему првог сета, када је одузео сервис противнику, а затим потврдио брејк и повео са 5:3. Први сет освојио је резултатом 6:4.
У другом сету виђена је знатно изједначенија борба. Ниједан тенисер није успио да направи брејк, па је одлука пала у тај-брејку.
Пол је претходно успио да спаси три брејк-лопте, али у одлучујућем дијелу сета није имао рјешење за игру шпанског тенисера. Алкарас је направио два узастопна мини-брејка и тако преломио меч у своју корист.
Други тенисер свијета сада се окреће полуфиналном дуелу са Медведевим, који обећава врхунски тенис и борбу за финале бечког турнира.
(Б92)
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