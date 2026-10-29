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Рибакина недостижна за Сабаленку

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29.10.2026 12:20

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Елена Рибакина, казахстанска тенисерка
Фото: AP Photo/Ng Han Guan/Tanjug

Казахстанка Елена Рибакина обезбиједила је прво мјесто на WTA листи на крају 2026. године побједом над Јулијом Путинцевом на турниру у Токију.

Рибакина (27) је побиједила Путинцеву резултатом 2:0 (6:2, 6:3), а у четвртфиналу Токија очекује је Канађанка Лејла Фернандез, коју је недавно савладала у финалу турнира у кинеском граду Нингбоу.

Рускиња која игра под заставом Казахстана ће послије турнира у главном граду Јапана играти и на завршном WTA турниру, од 8. до 15. новембра, гд‌је ће бранити титулу. Рођена Московљанка је до првог мјеста на WTA листи стигла највише захваљујући освајању Аустралијан и Ју Ес опена.

Рибакина је побједом над Путинцевом постала недостижна за Бјелорускињу Арину Сабаленку.

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Тагови :

Елена Рибакина

тенис

тенисерка

Арина Сабаленка

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