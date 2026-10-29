Рибакина недостижна за Сабаленку

Аутор:АТВ редакција
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Казахстанка Елена Рибакина обезбиједила је прво мјесто на WTA листи на крају 2026. године побједом над Јулијом Путинцевом на турниру у Токију.
Рибакина (27) је побиједила Путинцеву резултатом 2:0 (6:2, 6:3), а у четвртфиналу Токија очекује је Канађанка Лејла Фернандез, коју је недавно савладала у финалу турнира у кинеском граду Нингбоу.
Рускиња која игра под заставом Казахстана ће послије турнира у главном граду Јапана играти и на завршном WTA турниру, од 8. до 15. новембра, гдје ће бранити титулу. Рођена Московљанка је до првог мјеста на WTA листи стигла највише захваљујући освајању Аустралијан и Ју Ес опена.
Рибакина је побједом над Путинцевом постала недостижна за Бјелорускињу Арину Сабаленку.
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