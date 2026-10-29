Ђоковић пао послије велике драме

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић, најбољи тенисер свих времена, поражен је у осмини финала турнира у Базелу од Јана-Ленарда Штруфа, њемачког тенисера, резултатом 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (7:5) послије два и по сата борбе.
Све је Новак Ђоковић имао у својим рукама, али током цијелог меча није имао одговор на сервис Јана-Ленарда Штруфа и због тога је на крају платио цех.
Одмах је Новак ставио до знања противнику да је спремно и фокусирано ушао у овај меч, међутим, са друге стране све је функционисало и код Штруфа.
Српског аса слушао је форхенд којим је мучио њемачког тенисера, али је са друге стране Штруфа перфектно слушао сервис, на који Новак никако није успијевао да пронађе одговор.
Први је запријетио Нијемац када је у седмом гему осјетио пад у игри најбољег свих времена и казнио је то са двије брејк лопте. Међутим, обје је спасао Новак, који више до краја сета није имао проблема на свој сервис.
Све је водило ка тај-брејку који је на крају и одигран, а у њему је потпуно доминирао српски ас, који је направио први корак ка побједи.
Исти проблеми сачекали су Новака и у првом гему другог сета када поново није имао одговор на снажне сервисе Штруфа. Међутим, у трећем гему Ђоковић је коначно успио да запријети са двије брејк лопте, али му противник није дозволио да их реализује.
Наставио је са пријетњама Ђоковић и у наредном сервис гему њемачког тенисера, али ни тада није успио да га потпуно сломи и дође до брејка.
Чинило се да се иде ка новом тај-брејку, поготово због Новакове доминације у његовим сервис гемовима, али се у 12. гему догодио необјашњив пад концентрације српског аса, који је направио три дупле сервис грешке и тако практично Штруфу поклонио сет.
Већ на уводу трећег сета Новак је пребродио кризу и одмах је дошао до брејк лопте, али ни пету шансу није успио да искористи најбољи тенисер свих времена. Чекао је нову прилику до деветог гема, али није успио Новак да искористи ни шесту брејк лопту на мечу.
На крају је дуел ушао у нови тај-брејк, али овога пута бољи је у њему био Штруф, који је током овог меча забиљежио чак 60 винера и 27 ас сервиса. Сервирао је одлично и Новак, имао је 21 ас, али скупо су га коштале неискоришћене брејк лопте, преноси Спутњик.
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