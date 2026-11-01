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Карлос Алкараз учинио велику услугу Новаку Ђоковићу

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01.11.2026 15:55

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Шпански тенисер Карлос Алкараз учинио је данас велику услугу Новаку Ђоковићу и у финалу АТП турнира у Бечу савладао је Алекса де Минора, главног конкурента српског тенисера у борби за Завршни мастерс у Торину, и то без проблема у два сета – 0:2 (1:6, 4:6).

Ситуација је сада пред Мастерс у Паризу кристално јасна. То значи да је Алекс де Минор у АТП трци остао на 3.210 бодова на деветом мјесту, иначе посљедњем које доноси пласман у Торино (пошто је Синер одустао од наступа још раније због повреде).

На десетом мјесту налази се Рафаел Ходар из Шпаније са 3.209 бодова, а наш Новак Ђоковић је на 11. позицији са 2.900 поена. То значи да српски ас мора да заобиђе њих двојицу (што је најреалније), а то може да уради само на један начин.

Српски ас мораће да стигне барем до полуфинала у Паризу, јер оно доноси 400 бодова и тако би сакупио 3.300 у АТП трци. Али мораће да се нада и да Де Минор и Ходар неће далеко догурати.

Суштински, само ако освоји титулу Новак Ђоковић је у потпуности сигуран да иде у Торино, јер побједник добија 1.000 бодова, а финалиста 650. То би надокнадило разлику и било довољно да престигне обојицу.

Можда ће и само финале бити довољно, али онда Де Минор и Ходар не смију да прођу у полуфинале, преноси Телеграф.

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Тагови :

Карлос Алкараз

Новак Ђоковић

тенис

Алекс Де Минор

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