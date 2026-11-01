Карлос Алкараз учинио велику услугу Новаку Ђоковићу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпански тенисер Карлос Алкараз учинио је данас велику услугу Новаку Ђоковићу и у финалу АТП турнира у Бечу савладао је Алекса де Минора, главног конкурента српског тенисера у борби за Завршни мастерс у Торину, и то без проблема у два сета – 0:2 (1:6, 4:6).
Ситуација је сада пред Мастерс у Паризу кристално јасна. То значи да је Алекс де Минор у АТП трци остао на 3.210 бодова на деветом мјесту, иначе посљедњем које доноси пласман у Торино (пошто је Синер одустао од наступа још раније због повреде).
На десетом мјесту налази се Рафаел Ходар из Шпаније са 3.209 бодова, а наш Новак Ђоковић је на 11. позицији са 2.900 поена. То значи да српски ас мора да заобиђе њих двојицу (што је најреалније), а то може да уради само на један начин.
Српски ас мораће да стигне барем до полуфинала у Паризу, јер оно доноси 400 бодова и тако би сакупио 3.300 у АТП трци. Али мораће да се нада и да Де Минор и Ходар неће далеко догурати.
Суштински, само ако освоји титулу Новак Ђоковић је у потпуности сигуран да иде у Торино, јер побједник добија 1.000 бодова, а финалиста 650. То би надокнадило разлику и било довољно да престигне обојицу.
Можда ће и само финале бити довољно, али онда Де Минор и Ходар не смију да прођу у полуфинале, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму