Директор Мастерса у Паризу о Ђоковићу: Можда га посљедњи пут гледамо овдје

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић враћа се на Мастерс у Паризу, гдје је током каријере освојио рекордних седам титула, а директор турнира Седрик Пиолин сматра да би ово могао бити један од посљедњих наступа српског аса у француској пријестоници.
Ђоковић ће у првом колу играти против Валентина Вашероа, а Пиолин је позвао љубитеље тениса да уживају у наступима освајача 24 гренд слем титуле, јер се његова каријера полако приближава крају.
"Мислим да је порука јасна: Хајде да максимално уживамо у овоме. Хајде да уживамо у Новаку, јер ако му ово није посљедњи наступ овдје, можда је претпосљедњи. Он је наш рекордер са седам титула на Париз мастерсу, а да не помињемо његове 24 гренд слем титуле", рекао је Пиолин.
Српски тенисер враћа се у Париз након двије године паузе, али ће се овога пута наћи у ситуацији на коју није навикао.
Наиме, Ђоковић је постављен за десетог носиоца, због чега ће такмичење започети већ у првом колу, умјесто у другом, како је то годинама био случај.
Пиолин истиче да је ријеч о необичној ситуацији за српског тенисера, али и да га на самом старту очекује захтјеван противник.
"То је мала необичност, нешто што му се вјероватно није догодило веома дуго. То значи да ће меч првог кола играти у понедјељак или уторак. Ниједно коло није лако, а ово ће вјероватно бити посебно тешко. Вашеро је ове године имао проблема са повредом, али се вратио у добру форму и има велику жељу да оствари добар резултат. Ријеч је о веома квалитетном играчу", објаснио је директор турнира.
Осврнуо се и на тренутну форму Ђоковића, истичући да године неминовно утичу на његову игру.
"С друге стране, Новак је нешто мање ефикасан него прије неколико година, јер године чине своје", додао је Пиолин.
Ђоковића, уколико жели да стигне до осме титуле у Паризу, очекује изузетно захтјеван пут.
У случају побједе над Вашероом, у другом колу могао би да се састане са Лучаном Дардеријем, док би га у трећем колу потенцијално чекао Алекс де Минор.
Могући противник у четвртфиналу био би му Александер Зверев.
Поред борбе за трофеј, Ђоковић се и даље нада пласману на Завршни турнир, на којем учествује осам најбољих тенисера сезоне.
Пиолин наглашава да је управо борба за преостала мјеста на Завршном турниру додатно повећала значај париског Мастерса.
- Присутна је велика напетост. Много тога је на коцки, а играчи имају огромну жељу да заврше сезону међу осам најбољих - закључио је директор Мастерса у Паризу.
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