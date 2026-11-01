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Сјајна Теа Ковачевић (16) без изгубљеног сета освојила турнир у Бразилу за тенисерке до 18 година

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01.11.2026 16:09

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Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић
Фото: АТВ

Теа Ковачевић, млада тенисерка из Градишке, освојила је титулу на ИТФ јуниорском турниру из серије Ј100, који је одржан у бразилском граду Итажаи, у конкуренцији тенисерки до 18 година.

До новог трофеја 16-годишња Теа стигла је на импресиван начин – без изгубљеног сета.

У финалном мечу била је боља од домаће представнице Ларе Кристине Хас, коју је савладала резултатом 6:1, 6:2, уписавши још једну вриједну титулу у јуниорском свјетском тенису.

Ово је други турнир у низу на овогодишњој јужноамеричкој турнеји наше тенисерке.

Прошле седмице Теа је наступила на јаком турниру из серије Ј200 у боливијском граду Санта Крузу, гдје је заустављена у полуфиналу.

Запажен наступ остварила је и у конкуренцији парова, у којој је такође стигла до полуфинала.

Након успјешних наступа у Боливији и Бразилу, слиједи кратка пауза за припреме, а потом наставак турнеје у Мексику, гдје Теу очекују два везана турнира из серија Ј200 и Ј300.

Оба турнира играће се у мексичком граду Сапопану, преноси Кликс.

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Тагови :

Теа Ковачевић

тенис

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