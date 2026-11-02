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Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију

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02.11.2026 09:18

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Зверев први рекет свијета, Ђоковић напредовао за једну позицију
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић напредовао је за једно мјесто на најновијој АТП листи и сада заузима 11. позицију, док је Нијемац Александер Зверев постао први рекет свијета.

Зверев је лидерску позицију обезбиједио пласманом у четвртфинале турнира у Бечу прошле седмице, чиме је на врху претекао Италијана Јаника Синера.

Трећи је сада Шпанац Карлос Алкараз са 6.100 бодова, четврти Американац Бен Шелтон са 4.530, а пето мјесто заузима Рус Данил Медведев са 3.860 бодова.

Италијан Флавио Коболи је на шестој позицији са 3.690 бодова, Француз Артур Фис је седми са 3.525 бодова, а Американац Франсес Тијафо осми са 3.430 бодова.

Девети је Аустралијанац Алекс де Минор са 3.410 бодова, десети Шпанац Рафаел Ходар са 3.209 бодова, а једанаести Новак Ђоковић са 3.140 бодова, преноси Срна.

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Тагови :

Александар Зверев

Новак Ђоковић

тенис

АТП листа

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