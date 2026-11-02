Колико је то у килограмима: Сумња се да је из АЛТА банке изнесено 383 милиона евра

Аутор:Стеван Лулић
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Народна банка Србије одузела је дозволу за рад Алта банци, након чега је покренута истрага, а приведени су и руководиоци ове банке, међу којима и Давор Мацура.
Према тврдњама Јавног тужилаштва за организовани криминал, прибављена је противправна имовинска корист од око 45 милијарди динара, односно приближно 383 милиона евра.
О којој количини новца је ријеч најбоље свједочи податак о тежини поменуте цифре у килограмима.
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На примјер, ако би теоретски узели у обзир да је комплетан износ био у апоенима од по 200 евра то значи да је из банке изнесен новац тежак 2.049 килограма.
Наиме, према подацима Европске централне банке свака новчаница од 200 евра тешка је 1,07 грама. када би 383 милиона евра "разбили" по 200 добили бисмо 1.915.000 таквих новчаница новчаница.
Још већа килажа би била када би све новчанице биле у апоенима од по 100.
Једна оваква новчаница тешка је тачно један грам, а у поменутом износу има их 3.830.000. То значи да би та количина новца у апоенима од по 100 евра била тешка чак 3,83 тоне.
Нешто мање од грама, тачније 0,92 грама, тешка је свака новчаница од 50 евра и, ако би теоретски узели у обзир да је свих 383 милиона било у овим апоенима, то значи да би тај новац био тежак 7.047,2 килограма.
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Да појаснимо, када подијељена сума од 383.000.000 евра са апоеном од 50 евра, добија се тачно 7.660.000 појединачних новчаница.
Подсјећамо, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, у сарадњи са полицијским службеницима УКП, СБПОК и Одјељења за сузбијање организованог финансијског криминала, данас су ухапшене три особе лица, и то одговорно лице "АЛТА" банке а. д. Београд, Давор Мацура, директор Одјељења трезора и управљања готовином "АЛТА" банке а. д, Г. М, и сарадник за трезорско пословање "АЛТА" банке а. д, И. П.
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"Дана 31. октобра и 1. новембра 2026. године, у просторијама АЛТА банке а. д, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, извршени су претреси у просторијама „Алта банке“ а. д. и стамбеном простору осумњиченог Давора Мацуре. Претресом просторија АЛТА банке а. д. извршен је попис готовог новца у трезору. За осумњиченог Давора Мацуру, како наводи тужилаштво, постоје основи сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица, док су остали осумњичени помогли у извршењу наведеног кривичног дјела.
Како се сумња, Давор Мацура је у претходном периоду, до 31. октобра 2026. године, извршио напријед наведено кривично дјело тако што је прекорачио границе својих овлашћења, у чему су му стварањем услова за извршење кривичног дјела помогли осумњичени Г. М. и И. П, као лица задужена за непосредно руковање вриједностима у трезору АЛТА банке.
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Они су му, наводи тужилаштво, предавали картице за улазак у трезор или су му својим картицама и присуством омогућавали неовлашћене уласке у трезор "Депо", приликом којих је Давор Мацура из њега износио новац и на тај начин прибавио противправну имовинску корист у износу од око 45 милијарди динара.
Осумњиченим лицима одређена је мјера задржавања у трајању до 48 сати, у ком року ће бити приведени на саслушање у Јавно тужилаштво за организовани криминал", наводе из Тужилаштва.
О свим предузетим мјерама и активностима у овом предмету Јавно тужилаштво за организовани криминал благовремено ће информисати јавност.
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