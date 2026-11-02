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Са њом је Војаж добио дијете: Ево ко је Кристина Станков

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02.11.2026 16:45

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Михало Веруовић Војаж
Фото: YouTube/printscreen

Вијест да је млади репер Михајло Веруовић Војаж добио дијете затекла је јавност, с обзиром на то да су он и његова партнерка успјешно крили трудноћу.

Његова љепша половина породила се прије око седам дана, што је унијело велику радост у њихову породицу.

Ријеч је о моделу Кристини Станков, са којом је репер већ неко вријеме у емотивној вези.

Иако се због свог позива бави јавним послом, Кристина се труди да своју приватност сачува од очију јавности.

Њени профили на друштвеним мрежама Инстаграм и ТикТок су закључани, а Војаж је само једном подијелио њихов емотивни тренутак, на којем јој је сакрио већи дио лица.

Vojaz

Сцена

Војаж постао отац! Ево са ким је добио дијете

Кристина се често креће у друштву топ-модела и инфлуенсерки, а прије годину дана играла је улогу главног модела у музичком споту Борислава Фила за пјесму "Но Но Но".

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Тагови :

Михајло Веруовић Војаж

Војаж постао отац

репер

Пјевач

Кристина Станков

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