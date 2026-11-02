Са њом је Војаж добио дијете: Ево ко је Кристина Станков

Аутор:АТВ редакција
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Вијест да је млади репер Михајло Веруовић Војаж добио дијете затекла је јавност, с обзиром на то да су он и његова партнерка успјешно крили трудноћу.
Његова љепша половина породила се прије око седам дана, што је унијело велику радост у њихову породицу.
Ријеч је о моделу Кристини Станков, са којом је репер већ неко вријеме у емотивној вези.
Иако се због свог позива бави јавним послом, Кристина се труди да своју приватност сачува од очију јавности.
Њени профили на друштвеним мрежама Инстаграм и ТикТок су закључани, а Војаж је само једном подијелио њихов емотивни тренутак, на којем јој је сакрио већи дио лица.
Сцена
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Кристина се често креће у друштву топ-модела и инфлуенсерки, а прије годину дана играла је улогу главног модела у музичком споту Борислава Фила за пјесму "Но Но Но".
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