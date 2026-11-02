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Повећана опасност: Стигло упозорење за возаче у Српској

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02.11.2026 19:22

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Повећана опасност: Стигло упозорење за возаче у Српској
Фото: Pexels

Због кише која пада, у већем дијелу Републике Српске вози се по мокрим и клизавим коловозима, а видљивост је мјестимично смањена због магле и ниске облачности у котлинама и у вишим предјелима, упозорио је Ауто-мото савез (АМС) Српске.

Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина.

Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.

Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

вожња

Возачи

стање на путевима

АМС РС

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