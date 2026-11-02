Повећана опасност: Стигло упозорење за возаче у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Због кише која пада, у већем дијелу Републике Српске вози се по мокрим и клизавим коловозима, а видљивост је мјестимично смањена због магле и ниске облачности у котлинама и у вишим предјелима, упозорио је Ауто-мото савез (АМС) Српске.
Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина.
Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.
Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.
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