Колико кошта јагњетина у Бањалуци, и зашто није свагдје иста

Аутор:АТВ редакција
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Цијене јагњетине у Бањалуци драстично се разликују у зависности од тога да ли месо купујете директно од домаћина, свјеже у месници или већ сервирано у кафани.
Док се жива вага у околини града може наћи за осам до девет марака, килограм печења у ресторанима достиже и 60 КМ.
У ресторану "Орхидеја" килограм печене јагњетине тренутно кошта 55 КМ, што је цијена коју држи и чувена печењара "Бешић" у Јабланици. Са друге стране, у бањалучком ресторану "Мај Веј" за килограм меса треба издвојити 60 КМ, пише "БЛ портал".
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Да је омиљени специјалитет постао знатно скупљи, најбоље показује поређење са ранијим годинама. Према евиденцији поменутог портала из јуна 2023. године, килограм печења у "Орхидеји" и ресторану "Мај Веј" коштао је 45 КМ. Већ у децембру исте године, "Орхидеја" је подигла цијену на 50, а "Мај Веј" на 55 КМ.
Рачуница показује да је печена јагњетина у односу на јун 2023. године скупља за 22, односно 33 одсто у два провјерена бањалучка ресторана.
За оне који би јагње пекли сами код куће, набавка свјежег меса доноси другу врсту рачунице. У бањалучкој Месници "Код Лазе", пише поменути портал, килограм свјеже јагњетине тренутно кошта 30 КМ. Ову цијену свјежег меса потврдили су и из ресторана "Орхидеја", додајући да је тренутна цијена живе ваге девет КМ по килограму.
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Поређења ради, у јулу 2024. године, цијена у појединим бањалучким месницама била је 28 КМ, што значи да је свјеже месо сада скупље за двије марке по килограму.
С највећим апсурдом тренутно се боре узгајивачи. На руралним подручјима око Бањалуке, килограм живе ваге тренутно се нуди за око осам КМ, док је у граду цијена око девет марака.
Жива вага је, послије прољетног максимума од 12 КМ током предђурђевданске потражње, већ током љета пала на око осам КМ.
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Упркос драстичном паду цијене у односу на прољеће, узгајивачи у околним мјестима имају великих проблема са продајом. Према тврдњама истог портала, многа домаћинства имају спремну јагњад, али су принуђена да цијену спуштају и испод осам марака како би уопште пронашли купца. Као један од главних разлога за отежан пласман углавном се помиње прекомјеран увоз који гуши продају домаћег меса, иако званичне потврде за то још нема.
Тако се бањалучко тржиште нашло у необичној ситуацији – док села муку муче да продају јагњад или их дају у бесцијење, а поједини маркети држе празне витрине, порција у кафани папрено кошта.
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