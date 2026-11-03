Ово је услов да се Џони Деп врати у "Пирате са Кариба"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Џони Деп изјавио је данас да би се поново појавио у улози капетана Џека Спероуа у шестом филму франшизе "Пирати са Кариба" само уколико би могао да допринесе томе да серијал добије бољи завршетак.
"Ако ствари буду тачно онакве какве треба да буду да би се прича о Пиратима заокружила, једино учешће које заиста желим јесте да им помогнем да све заврше на бољи начин", рекао је Деп за Ентертејмент тунајт.
Он је додао да би са продуцентом Џеријем Брукхајмером сарађивао на било ком пројекту, без обзира на то да ли је ријеч о "Пиратима са Кариба".
"Са Брукхајмером бих сутра радио на било чему. Ако је Џери, вјерујем му. Имамо дубоко пријатељство", рекао је амерички глумац.
Брукхајмер је раније рекао да жели Депа (63) у новом филму, уколико му се допадне сценарио.
Он је 2024. године потврдио да се припрема нови филм, који ће бити поновно покретање франшизе, али је изразио жељу да Деп ипак учествује у пројекту.
Деп је први пут играо капетана Џека Спероуа у филму "Пирати са Кариба: Проклетство Црног бисера" 2003. године. Тај филм је зарадио више од 650 милиона долара широм свијета и добио пет номинација за Оскара, укључујући и номинацију за Депа за најбољег глумца.
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Франшиза је наставила да ниже успјешне наставке, а посљедњи филм "Пирати са Кариба: Мртва уста не говоре" из 2017. године зарадио је готово 800 милиона долара.
Деп је током судског процеса са бившом супругом Амбер Херд тврдио да га је компанија "Дизни" избацила из франшизе након оптужби за злостављање и тада је рекао и да се неће враћати улози Џека Спероуа.
Порота је касније утврдила да је Херд оклеветала Депа, након чега су бивши супружници постигли нагодбу.
Орландо Блум (49), који је играо Вила Тарнера у прва три филма, недавно је рекао да није чуо ништа конкретно о новом филму, док је глумац Џефри Раш (75), који је у свих пет филмова играо Хектора Барбосу, изјавио да би се вратио само уз квалитетан сценарио.
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