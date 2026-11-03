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"Изузетан тренутак у америчкој историји": С ким се састаје Меланија Трамп?

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03.11.2026 15:20

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Меланија Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Прва дама САД Меланија Трамп састаће се са представницима Русије и Украјине у Бијелој кући у четвртак, 5. новембра, саопштено је из Бијеле куће.

У саопштењу се наводи да се ради о "изузетном тренутку у америчкој историји".

Из Бијеле куће нису открили о којим представницима Москве и Кијева је ријеч.

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ТАСС наводи да ће Меланија Трамп одржати говор о примирју у Олешком, у Херсонској области, којем је она посредовала, пише Срна.

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Тагови :

Меланија Трамп

Америка

Русија

Украјина

Састанак

Бијела кућа

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