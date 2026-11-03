"Изузетан тренутак у америчкој историји": С ким се састаје Меланија Трамп?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Прва дама САД Меланија Трамп састаће се са представницима Русије и Украјине у Бијелој кући у четвртак, 5. новембра, саопштено је из Бијеле куће.
У саопштењу се наводи да се ради о "изузетном тренутку у америчкој историји".
Из Бијеле куће нису открили о којим представницима Москве и Кијева је ријеч.
Свијет
Избори у Америци 2026: Борба за Конгрес и Сенат
ТАСС наводи да ће Меланија Трамп одржати говор о примирју у Олешком, у Херсонској области, којем је она посредовала, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму