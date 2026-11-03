Logo

Снажан земљотрес погодио Колумбију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 14:08

Коментари:

0
Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се у колумбијском департману Толима, у централном дијелу земље, саопштила је Колумбијска геолошка служба /СГС/.

Потрес се осјетио и у градовима Богота и Кали.

"Након земљотреса који је регистрован јутрос око 4.14 часова превентивно је активиран Систем управљања округом", саопштено је из канцеларије градоначелника града Кали на друштвеним мрежама.

Сеизмичка активност у Колумбији је порасла од 10. августа када је земљу погодио земљотрес магнитуде 7,4 степена по Рихтеровој скали, који се осјетио широм земље, али и у региону.

У том потресу, који је изазвао велика разарања, погинуло је више од 330 људи, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Колумбија

Рихтерова скала

епицентар земљотреса

Коментари (0)

Више из рубрике

Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Свијет

Инциденти широм Европе: Више авиона присилно слетјело због дојава о бомбама

3 ч

1
Замрзивачи су искључени у продавници ИЦА Баронен у улици Одengatan у Стокхолму, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, након што је неколико продавница током ноћи имало проблема са фрижидерима и замрзивачима.

Свијет

Хакери поново напали фрижидере, овај пут у грчкој месници

3 ч

0
земљотрес пукотине напукао зид

Свијет

Јак земљотрес погодио Крит

4 ч

0
Гасовод

Свијет

Несташица гаса у Европи без договора Америке и Ирана

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима