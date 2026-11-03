Снажан земљотрес погодио Колумбију

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали догодио се у колумбијском департману Толима, у централном дијелу земље, саопштила је Колумбијска геолошка служба /СГС/.
Потрес се осјетио и у градовима Богота и Кали.
"Након земљотреса који је регистрован јутрос око 4.14 часова превентивно је активиран Систем управљања округом", саопштено је из канцеларије градоначелника града Кали на друштвеним мрежама.
Сеизмичка активност у Колумбији је порасла од 10. августа када је земљу погодио земљотрес магнитуде 7,4 степена по Рихтеровој скали, који се осјетио широм земље, али и у региону.
У том потресу, који је изазвао велика разарања, погинуло је више од 330 људи, преноси Срна.
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