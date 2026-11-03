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Несташица гаса у Европи без договора Америке и Ирана

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03.11.2026 11:41

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Међународна агенција за енергетику /ИЕА/ упозорила је да би Европа могла да се суочи са несташицом гаса ове зиме уколико предсједник САД Доналд Трамп не успије да постигне споразум са Ираном о поновном отварању Ормуског мореуза.

Ниво гаса у складиштима могао би да падне испод 10 одсто радног капацитета до априла 2027. године ако Ормуски мореуз остане затворен, а Европа буде изложена хладнијим условима од просјека, навели су из ИЕА у кварталном извјештају о гасу.

Европско тржиште било би посебно изложено у случају хладних периода и других поремећаја у снабдијевању, јер брзина којом се гас испоручује из складишта домаћинствима обично опада када резерве падну испод 30 одсто капацитета.

Из ИЕА наводе да су нивои напуњености складишта гаса најнижи од 2013. године, пише "Индипендент", преноси Срна.

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Тагови :

гас

Америка

Иран

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несташица

договор

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