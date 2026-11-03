Иран у највишем стању борбене готовости

Аутор:АТВ редакција
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Иран је у највишем стању борбене готовости поводом могућих америчких напада, саопштио је предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф.
"Земље у регији треба да знају да је Иран са прстом на обарачу, спреман за битку и да је америчкој страни упутио снажан и разуман одговор", објавио је Галибаф на "Телеграму".
Он је нагласио да је "у овом тренутку, лопта на америчкој страни терена када је у питању спречавање рата".
"Истовремено, у војној сфери ми смо на највишем нивоу спремности за одбрану", навео је Галибаф и упозорио САД да не праве "стратешку грешку".
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је раније да Иран и САД преко посредника воде интензивне разговоре о проналажењу рјешења за сукоб, преноси Срна.
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