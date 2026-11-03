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Иран у највишем стању борбене готовости

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03.11.2026 10:12

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Припадници паравојних снага Басиџ, повезаних са Револуционарном гардом, присуствују отварању центра за војну обуку цивилних добровољаца у близини светилишта Имамзаде Салех на тргу Таџриш у Техерану, Иран, у понедјељак, 2. новембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран је у највишем стању борбене готовости поводом могућих америчких напада, саопштио је предсједник иранског парламента Мохамед Багер Галибаф.

"Земље у регији треба да знају да је Иран са прстом на обарачу, спреман за битку и да је америчкој страни упутио снажан и разуман одговор", објавио је Галибаф на "Телеграму".

Он је нагласио да је "у овом тренутку, лопта на америчкој страни терена када је у питању спречавање рата".

"Истовремено, у војној сфери ми смо на највишем нивоу спремности за одбрану", навео је Галибаф и упозорио САД да не праве "стратешку грешку".

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је раније да Иран и САД преко посредника воде интензивне разговоре о проналажењу рјешења за сукоб, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Иран

Техеран

Вашингтон

Мохамед Багер Галибаф

Сукоб

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