Дијете преминуло од малих богиња, то се није десило 30 година

Аутор:АТВ редакција
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Дијете из руралног дијела северног Њујорка преминуло је од малих богиња, што је први смртни случај од посљедица те болести у тој савезној држави у посљедњих 30 година, саопштили су данас званичници.
Дијете је преминуло у округу Луис, око 150 километара северно од Сиракјуса, казала је гувернерка Њујорка Кети Хокул, пренио је АП.
Сједињене Америчке Државе су 2000. године зауставиле ширење малих богиња унутар земље захваљујући високој стопи вакцинације.
Међутим, посљедњих година стопа вакцинисаности пала је испод 95 одсто, нивоа који је неопходан за спречавање ширења те вирусне болести.
Хокул је казала да је смрт дјетета "поражавајући подсјетник на то шта је у питању када Вашингтон свјесно поништава деценије напретка у заштити Американаца од болести које могу да се спријече".
Амерички Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) потврдили су три смртна случаја повезана са малим богињама у САД ове године, док државне здравствене службе пријављују већи број.
Здравствени званичници у Пенсилванији пријавили су пет смртних случајева, а истражују и могући шести.
Почетком октобра, Хокул је прогласила ванредно стање због појаве малих богиња у сусједним државама и руралним дијеловима Њујорка.
Том уредбом проширен је круг особа овлашћених за давање вакцина против малих богиња, укључујући болничаре и бабице, док је медицинским сестрама и техничарима омогућено да, заједно са љекарима, издају налоге за тестирање.
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