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Хаос код Кијева, избили нереди: "Што се, доврага, догађа?"

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03.11.2026 10:04

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Хаос код Кијева, избили нереди: "Што се, доврага, догађа?"
Фото: x / Slavic Networks

У украјинском селу Петропавливска Боршчахивка, на периферији Кијева, јуче је дошло до сукоба након што су се цивили окупили испред зграде у којој су се налазили припадници Националне гарде.

У званичном саопштењу Првог корпуса Националне гарде „Азов“ наведено је да су се прошириле „непровјерене информације“ према којима су припадници војске незаконито заточени и мучени у привременом објекту за смјештај.

Национална гарда: Нико није погинуо

Према наводима Националне гарде, дио војника који су се налазили у згради недавно је мобилисан, док су остали задржани након самовољног напуштања своје војне јединице и чекали су распоређивање у друге јединице. Четворица војника задобила су повреде и упућена су у болницу на љекарски преглед.

„Команда Националне гарде, у сарадњи са полицијским и другим надлежним службама, преузела је надзор над истрагом овог случаја. Ако се докаже да је на подручју војног објекта дошло до било каквих незаконитих насилних поступака, одговорни ће бити примјерено кажњени“, објавио је Први корпус Националне гарде.

Украјинска Национална гарда најавила је да ће накнадно објавити појединости о повредама и здравственом стању војника те је поново истакла да нико није погинуо.

Полиција: Позвао нас је радник приватне хитне помоћи

Национална полиција потврдила је да је интервенисала на мјесту догађаја и одбацила тврдње да су људи незаконито заточени или да је неко изгубио живот. Према полицијском саопштењу, полицајци су на локацију упућени након позива радника приватне хитне помоћи, који је пријавио да му је онемогућен приступ мушкарцу унутар зграде.

По доласку на мјесто догађаја, полицајци су испред једне куће затекли припаднике Националне гарде и окупљене мјештане.

Према извјештају новинара портала „Кијев индепендент“ са мјеста догађаја, испред стамбене зграде окупила се велика група људи како би протестовала због наводног незаконитог заточења неколико десетина мушкараца.

На мјесто догађаја стигао и аутобус

Демонстранти су почели да гађају јајима полицајце и припаднике Националне гарде, а затим су пробили зид покушавајући да уђу у зграду. Власти су одговориле сузавцем и пуцњевима упозорења у ваздух. На мјесто догађаја послата су и појачања Националне гарде. На локацију је стигао и аутобус којим се покушало превести око 15 особа задржаних у згради.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци који приказују напету ситуацију. Окупљени су захтијевали приступ згради, тврдећи да се људи унутра незаконито држе заточени и да су повријеђени. Неколико телеграмских канала објавило је да наоружани мушкарци у подруму зграде држе око 40 људи као таоце. Појавиле су се и непотврђене информације да је једна особа убијена.

Правобранилац: Сви припадници војске су безбједни

Украјински министар унутрашњих послова Иван Вихивски изјавио је да је члановима породица заточених војника омогућена комуникација са њима те да су на локацију позвани медицински радници и представници јавности.

Олга Решетилова, украјинска војна правобранитељка, напоменула је да се на локацији спроводи истрага и да ће бити разјашњене све околности догађаја.

„Налазимо се на мјесту догађаја у Петропавливској Боршчахивки заједно са командом Националне гарде Украјине. Сви припадници војске су безбједни и пружа им се медицинска помоћ“, изјавила је Решетилова.

Буданов: Дошао сам овамо како бих схватио шта се, дођавола, догађа

Синоћ око 22 часа по локалном времену на мјесто догађаја стигао је и Кирило Буданов, шеф Кабинета предсједника Украјине.

„Дошао сам овамо како бих схватио шта се, дођавола, догађа“, рекао је Буданов за агенцију УНИАН. Навео је да се у згради налази 14 припадника војске те да су покушаји превоза повријеђених војника били отежани због блокаде коју су поставили демонстранти.

„Ово једноставно не би смјело да се догађа и није у реду“, рекао је Буданов за телевизију „Канал 24“.

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Тагови :

Украјина

Кијев

Владимир Зеленски

Kiril Budanov

Протести

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