Аутор:АТВ редакција
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У украјинском селу Петропавливска Боршчахивка, на периферији Кијева, јуче је дошло до сукоба након што су се цивили окупили испред зграде у којој су се налазили припадници Националне гарде.
У званичном саопштењу Првог корпуса Националне гарде „Азов“ наведено је да су се прошириле „непровјерене информације“ према којима су припадници војске незаконито заточени и мучени у привременом објекту за смјештај.
Према наводима Националне гарде, дио војника који су се налазили у згради недавно је мобилисан, док су остали задржани након самовољног напуштања своје војне јединице и чекали су распоређивање у друге јединице. Четворица војника задобила су повреде и упућена су у болницу на љекарски преглед.
🇺🇦 Ce 2 novembre 2026, une bien curieuse découverte suivie d'une confrontation importante a éclaté à Petropavlivska Borshchahivka, périphérie de Kiev, après la diffusion de témoignages et de vidéos sur les réseaux sociaux faisant état de la présence d'une quarantaine de militaires ukrainiens retenus dans le sous-sol d'une maison, où ils auraient été séquestrés, battus et torturés. Selon les premières accusations, certains détenus auraient subi de graves blessures, tandis que leurs proches auraient été empêchés de leur rendre visite et que des sommes d'argent auraient été réclamées pour obtenir leur libération.
L'affaire prend une dimension très sensible cat l'unité occupant les lieux est le 14e régiment d'assaut de la Garde nationale ukrainienne, rattaché au 1er corps d'Azov.
⤵️ https://t.co/8oKc2fDJ2W— François-Xavier Consoli (@FranXavConsoli) November 3, 2026
„Команда Националне гарде, у сарадњи са полицијским и другим надлежним службама, преузела је надзор над истрагом овог случаја. Ако се докаже да је на подручју војног објекта дошло до било каквих незаконитих насилних поступака, одговорни ће бити примјерено кажњени“, објавио је Први корпус Националне гарде.
Украјинска Национална гарда најавила је да ће накнадно објавити појединости о повредама и здравственом стању војника те је поново истакла да нико није погинуо.
Национална полиција потврдила је да је интервенисала на мјесту догађаја и одбацила тврдње да су људи незаконито заточени или да је неко изгубио живот. Према полицијском саопштењу, полицајци су на локацију упућени након позива радника приватне хитне помоћи, који је пријавио да му је онемогућен приступ мушкарцу унутар зграде.
По доласку на мјесто догађаја, полицајци су испред једне куће затекли припаднике Националне гарде и окупљене мјештане.
Према извјештају новинара портала „Кијев индепендент“ са мјеста догађаја, испред стамбене зграде окупила се велика група људи како би протестовала због наводног незаконитог заточења неколико десетина мушкараца.
Демонстранти су почели да гађају јајима полицајце и припаднике Националне гарде, а затим су пробили зид покушавајући да уђу у зграду. Власти су одговориле сузавцем и пуцњевима упозорења у ваздух. На мјесто догађаја послата су и појачања Националне гарде. На локацију је стигао и аутобус којим се покушало превести око 15 особа задржаних у згради.
🚨🇺🇦 CHAOS NEAR KYIV: FURIOUS UKRAINIAN CIVILIANS SURROUND VEHICLES OUTSIDE MILITARY FACILITY AT CENTRE OF TORTURE ALLEGATIONS!
Tensions erupted on a residential street in Petropavlivska Borshchahivka, near Kyiv, where crowds confronted vehicles reportedly connected to a controversial Ukrainian National Guard facility.
Nighttime footage shows people surrounding white vehicles, climbing onto them and filming the confrontation. One vehicle appears to have damaged or obscured windows.
The scenes follow accusations that Ukrainian men were unlawfully held and beaten at the property, which the Azov 1st Corps has acknowledged was used by one of its National Guard units.
FOUR SERVICEMEN REQUIRED MEDICAL ATTENTION.
The controversy intensified after footage emerged of a reported 14-year-old boy at the scene, although claims that he was imprisoned or tortured remain unsubstantiated.
National Guard Commander Oleksandr Pivnenko and senior presidential official Kyrylo Budanov attended the earlier confrontation.
Azov commander Denys Prokopenko subsequently accused critics of discrediting Ukrainian soldiers and helping Russia destabilize the country.
Ukrainian police deny allegations of illegal imprisonment and torture.
THE LATEST FOOTAGE SHOWS HOW THE DISPUTE SPILLED FROM THE MILITARY PROPERTY INTO THE SURROUNDING STREETS.
The identity of the vehicles’ occupants and the circumstances preceding the confrontation have not been independently established.
🎥 Nighttime footage circulating from the Kyiv region.— Slavic Networks (@SlavicNetworks) November 3, 2026
На друштвеним мрежама појавили су се снимци који приказују напету ситуацију. Окупљени су захтијевали приступ згради, тврдећи да се људи унутра незаконито држе заточени и да су повријеђени. Неколико телеграмских канала објавило је да наоружани мушкарци у подруму зграде држе око 40 људи као таоце. Појавиле су се и непотврђене информације да је једна особа убијена.
Украјински министар унутрашњих послова Иван Вихивски изјавио је да је члановима породица заточених војника омогућена комуникација са њима те да су на локацију позвани медицински радници и представници јавности.
Олга Решетилова, украјинска војна правобранитељка, напоменула је да се на локацији спроводи истрага и да ће бити разјашњене све околности догађаја.
😨 Protesters near Kyiv have started throwing eggs and lighting flares as tensions escalate
A protest is ongoing in Petropavlivska Borshchahivka outside a house used by Ukraine's National Guard to temporarily accommodate mobilized servicemen.
The crowd is demanding answers following reports of alleged mistreatment of military personnel.— NEXTA (@nexta_tv) November 2, 2026
„Налазимо се на мјесту догађаја у Петропавливској Боршчахивки заједно са командом Националне гарде Украјине. Сви припадници војске су безбједни и пружа им се медицинска помоћ“, изјавила је Решетилова.
Синоћ око 22 часа по локалном времену на мјесто догађаја стигао је и Кирило Буданов, шеф Кабинета предсједника Украјине.
„Дошао сам овамо како бих схватио шта се, дођавола, догађа“, рекао је Буданов за агенцију УНИАН. Навео је да се у згради налази 14 припадника војске те да су покушаји превоза повријеђених војника били отежани због блокаде коју су поставили демонстранти.
„Ово једноставно не би смјело да се догађа и није у реду“, рекао је Буданов за телевизију „Канал 24“.
(Индекс)
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