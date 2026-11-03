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Виткоф открио када почиње нова рунда преговора Русије и Украјине

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03.11.2026 07:12

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Специјални изасланик предсједника САД Доналда Трампа, Стив Виткоф (лијево), гестикулира током састанка са предсједником Русије Владимиром Путином у Константиновском дворцу у Стрељни, недалеко од Санкт Петербурга у Русији, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool/Tanjug

Сједињене Америчке Државе организоваће нову рунду трилатералних преговора са Русијом и Украјином 10. и 11. новембра у Абу Дабију, најавио је специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф.

Како је навео на друштвеним мрежама, разговори ће бити посвећени окончању сукоба у Украјини, будући безбједносним споразумима, деескалацији и хуманитарним питањима.

Према ријечима високог америчког званичника, који је говорио за Ројтерс, Вашингтон ће на преговорима представљати Виткоф и Џаред Кушнер, главни амерички преговарачи.

Руски предсједник Владимир Путин пристао је на нову рунду трилатералних разговора након састанка са Виткофом у Санкт Петербургу прије двије недјеље.

Уочи сусрета у Абу Дабију, амерички преговарачи ће ове недјеље у Бриселу одржати састанке са представницима Француске, Њемачке, Велике Британије, Европске уније и НАТО-а. На дневном реду биће безбедносне гаранције за Украјину, будућа безбједносна архитектура Европе и економска подршка обнови те земље.

Амерички званичник оценио је да предстојећи разговори представљају наставак дипломатских напора председника Доналда Трампа да се постигне трајни мировни споразум између Москве и Кијева.

Посљедњи мировни преговори уз посредовање Вашингтона одржани су у фебруару, прије почетка америчко-израелског рата против Ирана.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Украјина

Стив Виткоф

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