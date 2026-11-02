Logo

Пет експлозија одјекнуо у Ормуском мореузу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 23:01

Коментари:

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Пет експлозија од‌јекнуло је на острву Кешм у Ормуском мореузу, јавила је вечерас иранска новинска агенција ИРНА.

Агенција наводи да су експлозије од‌јекнуле једна за другом, као и да су мјештани изјавили да су два авиона прелетјела острво.

Полиција Аустрија

Свијет

Србин и Хрват ухваћени у Бечу са кокаином вриједним три милиона евра

Медији повезани са иранском Револуционарном гардом јавили су да је било активности противаздушних система изнад острва, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Експлозија

Иран најновије вијести

Коментари (0)

Више из рубрике

Комби аустријске полиције.

Свијет

Србин и Хрват ухваћени у Бечу са кокаином вриједним три милиона евра

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори на прослави Ноћи вјештица на свом имању Мар-а-Лаго у Палм Бичу, на Флориди, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Свијет

У шта се Трамп маскирао за Ноћ вјештица ВИДЕО

2 ч

0
Затвореник пружа руку са лисицама полицајцу у Италији.

Свијет

У италијанској вили пронађене бомбе из БиХ

2 ч

0
Људи у костимима позирају за фотографију током сабласног фестивала "Хексовин" у Талеу, Њемачкој, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Свијет

Језиво: За Ноћ вјештица у слаткишима дјеци поклањали ексере, игле и шрафове

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима