Пет експлозија одјекнуо у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Пет експлозија одјекнуло је на острву Кешм у Ормуском мореузу, јавила је вечерас иранска новинска агенција ИРНА.
Агенција наводи да су експлозије одјекнуле једна за другом, као и да су мјештани изјавили да су два авиона прелетјела острво.
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Медији повезани са иранском Револуционарном гардом јавили су да је било активности противаздушних система изнад острва, преноси Срна.
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