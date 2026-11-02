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Језиво: За Ноћ вјештица у слаткишима дјеци поклањали ексере, игле и шрафове

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02.11.2026 22:25

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Људи у костимима позирају за фотографију током сабласног фестивала "Хексовин" у Талеу, Њемачкој, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Matthias Bein/dpa via AP/Tanjug

У Њемачкој су у слаткишима који су поклањани д‌јеци поводом Ноћи вјештица пронађени ексери, игле и шрафови, пише британски дневник "Телеграф".

Полиција је савјетовала родитељима да прво провјере слаткише и да их одмах контактирају ако пронађу било шта сумњиво.

Кијара Кораби, мајка из града Еслингена на југу Њемачке, на друштвеним мрежама објавила је фотографију слаткиша пробијеног иглом који су њена д‌јеца добила током Ноћи вјештица.

Неколико породица широм Њемачке пријавило је слична искуства. Слични случајеви пријављени су у покрајинама Баден-Виртемберг, Баварска, Турингија, Доња Саксонија, Саксонија-Анхалт, Бремен, Шлезвиг-Холштајн и Сјеверна Рајна - Вестфалија.

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Полиција из Есена је саопштила да прати правце кретања д‌јеце која су добила слаткише, али да су осумњичени и њихови мотиви и даље непознати, пише Срна.

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Тагови :

Ноћ вјештица

слаткиши

Њемачка

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