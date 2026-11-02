Аутор:АТВ редакција
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У Њемачкој су у слаткишима који су поклањани дјеци поводом Ноћи вјештица пронађени ексери, игле и шрафови, пише британски дневник "Телеграф".
Полиција је савјетовала родитељима да прво провјере слаткише и да их одмах контактирају ако пронађу било шта сумњиво.
Кијара Кораби, мајка из града Еслингена на југу Њемачке, на друштвеним мрежама објавила је фотографију слаткиша пробијеног иглом који су њена дјеца добила током Ноћи вјештица.
Неколико породица широм Њемачке пријавило је слична искуства. Слични случајеви пријављени су у покрајинама Баден-Виртемберг, Баварска, Турингија, Доња Саксонија, Саксонија-Анхалт, Бремен, Шлезвиг-Холштајн и Сјеверна Рајна - Вестфалија.
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Полиција из Есена је саопштила да прати правце кретања дјеце која су добила слаткише, али да су осумњичени и њихови мотиви и даље непознати, пише Срна.
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