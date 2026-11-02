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Трамп о договору са Техераном: Могуће је

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02.11.2026 22:01

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Трамп о договору са Техераном: Могуће је
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Техеран жели да постигне споразум са Вашингтоном и да постоји могућност да буде постигнут.

"Техеран жели да постигне споразум, и то се може десити", нагласио је Трамп.

Раније је објављено да су цијене нафте на свјетском тржишту пале за више од три одсто након што су ирански и катарски званичници одржали трећи дан заредом нове разговоре покренуте с циљем постизања договора о окончању сукоба САД и Израела са Ираном, преноси Срна.

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