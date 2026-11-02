Трамп о договору са Техераном: Могуће је

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Техеран жели да постигне споразум са Вашингтоном и да постоји могућност да буде постигнут.
"Техеран жели да постигне споразум, и то се може десити", нагласио је Трамп.
Раније је објављено да су цијене нафте на свјетском тржишту пале за више од три одсто након што су ирански и катарски званичници одржали трећи дан заредом нове разговоре покренуте с циљем постизања договора о окончању сукоба САД и Израела са Ираном, преноси Срна.
Република Српска
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