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Милорад Додик се огласио из Париза

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02.11.2026 21:55

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Милорад Додик у Паризу
Фото: Screenshot / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик путује за Сједињене Америчке Државе, гдје ће учествовати на конференцији која се организује у оквиру републиканског МАГА покрета.

Додик се тренутно налази у Паризу, након чега наставља путовање.

"Тријумфална капија је симбол националних побједа. На путу за Америку кратки одмор и шетња Шанзелизеом", додао је Додик у објави на друштвеним мрежама.

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Додик је раније данас истакао да вјерује да ће се у САД срести са много конгресмена, сенатора, те разговарати са важним људима, носиоцима важних одлука у САД.

"Почаствован сам што идем на локацију која се зове Мар-а-лаго у Палм Бичу. Учинићу све најбоље за Републику Српску. Већ 11. новембра путујем за Чикаго, гдје ћу присуствовати освештању објеката СПЦ и враћам се поново у Српску до почетка рада Народне скупштине", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Париз

Америка

Коментари (8)

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