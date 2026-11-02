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Блануша поново говорио о оставци и Љубиши Петровићу

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02.11.2026 21:27

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Бранко Блануша СДС састанак и сједница странке
Фото: ATV

Предсједник Српске демократске странке (СДС) Бранко Блануша поново је говорио о његовој оставци. Како је рекао за БХРТ, он не намјерава да је поднесе.

Блануша тврди да би то могло додатно продубити кризу и изазвати још већу конфузију унутар странке.

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О избацивању Љубише Петровића из странке, Блануша је рекао да је првобитну одлуку о искључењу ставио изван снаге након што је утврђено да није била у потпуности усклађена са статутарном процедуром.

Након консултација с члановима Статутарне комисије, Блануша је појаснио за БХТ да је донесена нова одлука и да је Петровић према члану Статута странке брисан из евиденције чланова.

Одбацио је оптужбе да је лично утицао на састављање кандидатских листа за изборе, већ је истакао да о њима одлучује Главни одбор странке и да је Петровићу било понуђено да буде носилац листе у Изборној јединици шест и да предложи још троје кандидата, пренијела је "Срна".

Петровић упутио жалбу Главном одбору

Петровић је данас упутио жалбу Главном одбору СДС-а на одлуку Блануше о престанку чланства, оспоравајући њену статутарну утемељеност и указујући на низ процедуралних и правних неправилности.

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У објави на Фејбуку је написао да Блануша не може да изађе из мреже коју је сам исплео и у коју се сам ухватио.

"Свакога дана овај човјек тоне све дубље и дубље, свакога дана постаје све више и више омражен, свакога дана се све више и више бламира, али је једно доказао - образ му је као ђон и много не мари за све поразе, бруке и покушај уништења СДС-а", рекао је Петровић.

Додао је да троструки губитник наставља да буде марионета у рукама једног дјела СДС-а који сада, како каже Петровић, након промјене власти у Србији више него икада стрепи за сопствену егзистенцију.

"Остаје само једно питање за Бранка Бланушу - колико бламирање и понижење кошта, вриједи ли? Рано сте почели да се радујете, јер још није звонило и даље траје настава", навео је Петровић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Љубиша Петровић

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