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Нова трагедија у БиХ: Ударио пјешака и побјегао, човјек преминуо

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02.11.2026 21:22

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тешка саобраћајна несрећа са смртним исходом догодила се у недјељу, 1. новембра 2026. године, на магистралном путу М-17 у мјесту Мошевац код Маглаја.

Живот је изгубио 63-годишњи пјешак, док полиција трага за непознатим возачем који се након несреће удаљио са мјеста догађаја.

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Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, несрећа је пријављена Полицијској станици Маглај у 17:55 сати, када је службеник Службе хитне медицинске помоћи обавијестио полицију о саобраћајној несрећи.

У несрећи је тешко повријеђен пјешак К. К. (1963) из Маглаја, којег је ударило за сада непознато возило.

Возач се након несреће удаљио са мјеста догађаја, а његов идентитет још није утврђен.

Преминуо у болници

Повријеђени мушкарац возилом Хитне помоћи превезен је у Кантоналну болницу Зеница, гдје су му љекари констатовали тешке тјелесне повреде.

Нажалост, упркос напорима медицинског особља, мушкарац је преминуо, о чему је полиција истог дана обавијештена из Кантоналне болнице Зеница.

Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске станице Маглај, уз присуство дежурног тужиоца Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

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Полиција интензивно ради на проналаску возача и возила које је учествовало у овој несрећи.

Према упутствима надлежног тужиоца, настављају се активности на документовању саобраћајне несреће, утврђивању идентитета возача и расвјетљавању свих околности под којима је пјешак смртно страдао.

За сада није познато о којем возилу је ријеч нити због чега се возач удаљио са мјеста несреће.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Маглај

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