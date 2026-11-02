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Пет повријеђених: Полиција за АТВ открила детаље тешког удеса у Бањалуци

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02.11.2026 21:12

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Пет особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи у насељу Лазарево, потврђено је за АТВ у Полицијској управи Бањалука.

Несрећа се догодила око 18.50 сати у близини ауто салона Крамар, а у њој су учествовала четири путничка и једно теретно возило.

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"У овој незгоди је 5 лица је задобило тјелесне повреде. На лицу мјеста извршен је увиђај од стране полицијских службеника", речено је за АТВ у ПУ Бањалука.

Напомињу да током обављања увиђаја није било обуставе саобраћаја.

О тежини повреда које су учесници задобили тренутно нису могли да нам дају више детаља.

Упозорење за возаче

Подсјећамо, Ауто-мото савез Републике Српске упутио је упозорење због клизавих коловоза и магле на неким дијеловима, те апеловао на све возаче да вожњу прилагоде стању на путевима.

"Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина", поручили су из Ауто-мото савеза.

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Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.

Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бањалука

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