Пет повријеђених: Полиција за АТВ открила детаље тешког удеса у Бањалуци

Аутор:Стеван Лулић
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Пет особа повријеђено је у тешкој саобраћајној несрећи у насељу Лазарево, потврђено је за АТВ у Полицијској управи Бањалука.
Несрећа се догодила око 18.50 сати у близини ауто салона Крамар, а у њој су учествовала четири путничка и једно теретно возило.
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"У овој незгоди је 5 лица је задобило тјелесне повреде. На лицу мјеста извршен је увиђај од стране полицијских службеника", речено је за АТВ у ПУ Бањалука.
Напомињу да током обављања увиђаја није било обуставе саобраћаја.
О тежини повреда које су учесници задобили тренутно нису могли да нам дају више детаља.
Подсјећамо, Ауто-мото савез Републике Српске упутио је упозорење због клизавих коловоза и магле на неким дијеловима, те апеловао на све возаче да вожњу прилагоде стању на путевима.
"Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина", поручили су из Ауто-мото савеза.
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Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.
Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.
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