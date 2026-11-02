Објављена прогноза до 17. новембра: Пред нама је нова промјена времена

Аутор:АТВ редакција
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Из Федерalnog хидрометеоролошког завода (ФХМЗ) данас је стигла средњорочна временска прогноза за Босну и Херцеговину, за наредних 15 дана, до 17. новембра 2026. Како су најавили, након падавина које су обиљежиле почетак седмице, услиједиће викенд с дужим сунчаним интервалима, а онда нас чека нова промјена времена.
"Почетком ове седмице очекује се претежно облачно и нестабилно вријеме, уз повремене падавине, а на планинама је могућ и слаб снијег. Највише падавина прогнозира се на западу и сјеверозападу Босне, док ће у осталим подручјима количине углавном бити мање. Од 4. новембра очекује се постепено слабљење падавина, уз више сунчаних интервала, посебно у Херцеговини", навели су из ФХМЗ.
Од 5. новембра слиједи стабилизација временских прилика, уз престанак падавина и у Босни. Током викенда, 7. и 8. новембра, те почетком наредне седмице очекује се углавном сухо вријеме са дужим сунчаним интервалима, али и појавом магле и ниске облачности дуж ријечних токова и котлинама као и на планинским превојима.
"Нова промјена времена изгледна је од 10. новембра, када слиједи период нестабилних временских прилика са чешћим падавинама широм земље. Нешто веће количине падавина очекују се у Херцеговини 12. и 13. новембра, док се крајем прогнозног периода више падавина прогнозира у Босни, нарочито у централним, источним и сјевероисточним подручјима. С продором хладнијег зрака изгледан је и снијег на планинама у Босни", навели су из ФХМЗ.
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До 6. новембра очекује се релативно хладно вријеме, примјерено овом добу године, уз постепен и континуиран пад јутарњих температура зрака. Минималне температуре у Босни кретаће се углавном од 3 до 8 °C, а у Херцеговини до 14 °C. У петак, 6. новембра, јутарње температуре у Босни могу се спустити до -2 °C. Максималне дневне температуре у Босни очекују се између 4 и 12 °C, а у Херцеговини до 18 °C.
Од 7. до 9. новембра слиједи период с израженијим дневним осцилацијама температуре зрака. Јутарње температуре у Босни кретаће се углавном од -1 до 5 °C, а у Херцеговини од 5 до 10 °C. Максималне дневне температуре у БиХ прогнозирају се између 9 и 15 °C, а у Херцеговини до 16 °C.
Од 10. до 13. новембра очекује се благи пораст температура зрака, посебно током ноћи и јутра. Минималне температуре у Босни кретаће се од 5 до 10 °C, а у Херцеговини од 8 до 12 °C. Максималне дневне температуре у Босни прогнозирају се између 10 и 14 °C, а у Херцеговини до 16 °C. Од 14. новембра слиједи осјетно захлађење. Јутарње температуре у Босни кретаће се од -4 до 1 °C, а у Херцеговини од 3 до 8 °C. Максималне дневне температуре у БиХ очекују се између 4 и 9 °C, а у Херцеговини од 8 до 13 °C.
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