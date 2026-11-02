Ко је помилована Дијана Хркаловић: Промијенила име, повезивана с Врачарцима

Аутор:АТВ редакција
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Дијана Хркаловић је једна од пет особа које је помиловао у Београду бивши предсједник Србије Александар Вучић прије него што је поднио оставку на мјесто предсједника Републике 27. септембра ове године.
Против ње је у току поновљени поступак за трговину утицајем, али због одлуке Вучића да је помилује, она је ослобођена даљег кривичног гоњења.
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Поступак против Хркаловић за трговину утицајем се понављао пред Посебним одјељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду (Специјални суд) након што је Апелациони суд укинуо првостепену пресуду којом је била осуђена на 16 мјесеци затвора. Теретила се за два кривична дјела трговине утицајем у продуженом трајању.
Виши суд у Београду је данас саопштио да је она помилована одлуком бившег предсједника Србије Александра Вучића. Она је ослобођена даљег кривичног гоњења.
Дијана Хркаловић је била једна од најмоћнијих особа у Министарству унутрашњих послова (МУП) и једна од најближих сарадница некадашњег министра полиције Небојше Стефановића. У МУП је стигла из Безбједносно-информативне агенције (БИА) 2014. године.
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Убрзо је постала државна секретарка, а МУП је напустила 2019. године. У политику је ушла 2008. године још док је студирала психологију на Филозофском факултету у Београду.
Исте године се учланила у Српску напредну странку (СНС) која је и оформљена те године. Након београдских избора 2012. године је постала локална одборница и била је на том мјесту све до одласка у БИА.
У августу 2016. су полицајци Младен Трбовић и Милан Думановић поднијели против ње и још неколико особа у МУП-у кривичну пријаву због злоупотребе службеног положаја. Тврдили су да је незаконито ангажовала полицајце из одјељења за тајно праћење.
Ухапшена је крајем 2021. године, а потом и оптужена због сумње да је у три случаја утицала на колеге и да је на тај начин опструирала истраге. Док је била у МУП-у, према писању "Крика", било је више догађаја због којих је нарушен кредибилитет и углед српске полиције.
Тужилаштво за организовани криминал је сумњало да је Хркаловић била дио "врачарског клана". Ухапшена је у октобру 2021. због сумње да је утицајем на колеге опструисала истраге.
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У притвору је била до марта 2022. године. Промијенила је име у Ника Рина према наводима надлежног суда.
У децембру 2022. је оптужена за трговину утицајем. Поред ње су били оптужени некадашњи начелник Службе за специјалне истражне методе Дејан Миленковић и Милорад Шушњић, начелник Полицијске управе Нови Сад.
Тужилаштво је у оптужном предлогу тврдило да је Хркаловић утицала на колеге у два случаја - да извјештај о вјештачењу телефона Вељка Беливука у оквиру истраге у случају убиства Властимира Милошевића у центру Београда 2017. не достави одмах тужилаштву (такозвано "убиство на шинама"), као и да се уништи прислушкивани разговор адвоката Драгослава Огњановића који је убијен 2018. године.
Крајем фебруара 2022. Хркаловић је промијенила адвокате и ангажовала је Владимира Ђукановића, функционера и утицајног члана Српске напредне странке.
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Убрзо јој је укинут притвор. На суђењу је све негирала и навела је да је, све што је чинила, радила по налогу Небојше Стефановића.
Осуђена је на годину и четири мјесеца затвора. Пресуда је укинута и суђење је почело испочетка.
Да подсјетимо, Александар Вучић је 27. септембра ове године, пред подношење оставке на мјесто предсједника Републике, помиловао укупно 49 особа. Засад су позната 23 имена, Виши суд у Београду и Виши суд у Новом Саду су објавили спискове помилованих након што им је доставило рјешења Министарство правде.
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