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Исплата пензија за октобар 2026. у Србији: Комплетан распоред Фонда ПИО

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02.11.2026 20:34

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Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Фото: pexels/Hazal zeynep

Пензионере у Србији почетком новембра очекује исплата октобарских примања, а Банка Поштанска штедионица је објавила комплетан распоред за исплату свих категорија корисника.

Први новац већ је стигао, а термини се разликују у зависности од тога да ли је ријеч о исплати "Пензија унапријед" или редовној исплати.

Самосталне дјелатности прве на списку за исплату

Корисници из категорије самосталних дјелатности први добијају своја примања. Исплата "Пензија унапријед" за октобар 2026. заказана је за 1. новембар, док ће редовна исплата бити 3. новембра.

Ова категорија тако ће међу првима добити октобарску пензију, а размак између два предвиђена термина износи свега два дана.

Пољопривредни и војни пензионери пензије добијају 5. новембра

Пољопривредни и војни пензионери исплату "Пензија унапријед" могу да очекују 2. новембра. Њихова редовна октобарска примања биће исплаћена 5. новембра.

То значи да су и за ове двије категорије предвиђена два термина, у зависности од врсте исплате.

Запослени пензионери добијају новац 3. и 5. новембра

Корисницима из категорије запослених пензија "унапријед" биће исплаћена 3. новембра, док је редовна исплата октобарских примања заказана за 5. новембар.

Они ће тако новац добити у посљедњем термину предвиђеном календаром Фонда ПИО за октобарске пензије.

Према објављеним подацима Фонда ПИО, ово су сви датуми:

  • 1. новембар - "Пензија унапријед" за кориснике из категорије самосталних дјелатности.
  • 2. новембар - "Пензија унапријед" за пољопривредне и војне пензионере.
  • 3. новембар - "Пензија унапријед" за кориснике из категорије запослених.
  • 3. новембар - редовна исплата за кориснике из категорије самосталних дјелатности.
  • 5. новембар - редовна исплата за пољопривредне и војне пензионере.
  • 5. новембар - редовна исплата за кориснике из категорије запослених.

Пензионерима се савјетује да обрате пажњу на датуме који се односе на њихову категорију, како би знали када могу да очекују октобарска примања. Сви термини исплате за наредни мјесец већ су утврђени, па корисници могу на вријеме да планирају своје трошкове.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

пензије

Пензионери

Србија

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