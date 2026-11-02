Исплата пензија за октобар 2026. у Србији: Комплетан распоред Фонда ПИО

Аутор:АТВ редакција
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Пензионере у Србији почетком новембра очекује исплата октобарских примања, а Банка Поштанска штедионица је објавила комплетан распоред за исплату свих категорија корисника.
Први новац већ је стигао, а термини се разликују у зависности од тога да ли је ријеч о исплати "Пензија унапријед" или редовној исплати.
Корисници из категорије самосталних дјелатности први добијају своја примања. Исплата "Пензија унапријед" за октобар 2026. заказана је за 1. новембар, док ће редовна исплата бити 3. новембра.
Ова категорија тако ће међу првима добити октобарску пензију, а размак између два предвиђена термина износи свега два дана.
Пољопривредни и војни пензионери исплату "Пензија унапријед" могу да очекују 2. новембра. Њихова редовна октобарска примања биће исплаћена 5. новембра.
То значи да су и за ове двије категорије предвиђена два термина, у зависности од врсте исплате.
Корисницима из категорије запослених пензија "унапријед" биће исплаћена 3. новембра, док је редовна исплата октобарских примања заказана за 5. новембар.
Они ће тако новац добити у посљедњем термину предвиђеном календаром Фонда ПИО за октобарске пензије.
Пензионерима се савјетује да обрате пажњу на датуме који се односе на њихову категорију, како би знали када могу да очекују октобарска примања. Сви термини исплате за наредни мјесец већ су утврђени, па корисници могу на вријеме да планирају своје трошкове.
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